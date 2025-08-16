Olaszországban egy zsebkendőért is 470 ezer forintot fizethetsz – és ez a magyarokra is vonatkozik

Aki Olaszországban szemetet dobál ki az autójából, mostantól keményen megbüntetik, a külföldieket is a szemetelés miatt. Jó, ha tudják ezt a magyar teherautó- és személyautó-sofőrök is, ha szemeteszsákot, konzervdobozt vagy üveget dobnak ki a járművükből az olasz autópályákon vagy bárhol a közutak mentén. Nem számít, hogy az autó halad vagy éppen áll, írta meg a Német Autóklub (ADAC) portálja.

Szemetelés, szigorúan büntetik Olaszországban. Az olasz autópályákon és utakon egy autóból kidobott zsebkendőért majdnem 1200 eurót fizethetsz

Fotó: Getty Peter Cade / Forrás: Getty Images

Szemetelés – nincs pardon Olaszországban

A szemetelés miatt kirótt szabálysértési bírság összege forintban több mint 7 millió forint is lehet, ami itthon már egy kis vagyonnak számít, vagyis, mint írták,

szélsőséges esetekben a bírság elérheti a 18 000 eurót.

Cigarettacsikkek vagy zsebkendők esetén a bírság elérheti az 1188 eurót, a 470 ezer forintot.

A külföldiek sem mentesülnek a bírság alól.

A térfigyelő kamerák szeme mindent lát

Ha a szemét természetvédelmi területre vagy más védett területre kerül, a jogosítvány felfüggesztése és börtönbüntetés is szóba kerülhet Olaszországban. Az elkövetőket már nem kell tetten érni a rendőrségnek, mint korábban: a jövőben elegendő lesz, ha a térfigyelő kamerák rögzítik a szabálysértést. Elegendő a rendszámtábla tiszta képe, amelyet önkormányzati, autópálya- vagy magánkamerák rögzítettek.

Szemetelés – mi helyzet itthon?

A gyorsforgalmi utak egy részét üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 2023-ban a 1237 kilométeres hálózatán 2473 tonna hulladékot gyűjtött össze. Ez a 120 kamionnyi mennyiség magában foglalja a pihenőhelyi kukák tartalmát, az út menti illegális lerakatokat és a pályán eldobott szemetet is. De autógumiból is összegyűlt 73,5 tonna és a balesetek után összetakarított lomok mennyisége is meghaladta a 40 tonnát, közölték honlapjukon.

Van, aki az autópályára viszi a szemetét?

Mint kiderült, igen. A MKIF azt kéri az utazóközönségtől, hogy a szelektív kukába valóban csak a kiválogatott szemetet dobják, az otthoni hulladékot pedig ne a pályára hozzák. Ez a környezet károsítása mellett súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek betegségeket terjeszthetnek.