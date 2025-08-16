1 órája
Olaszországban egy zsebkendőért is 470 ezer forintot fizethetsz – és ez a magyarokra is vonatkozik
Autókból kidobott, pihenőhelyeken otthagyott hulladékok miatt több ezer tonna szemetet gyűjtenek össze évente a magyar autópályák és az országos közutak mentén. Ebből is látszik, hogy bevett gyakorlatnak számít a szemetelés. Más országokban is, ami miatt az olasz kormány bekeményített. Drasztikus bírságokra számíthat az, akit rajtakapnak az olasz autópályákon.
Aki Olaszországban szemetet dobál ki az autójából, mostantól keményen megbüntetik, a külföldieket is a szemetelés miatt. Jó, ha tudják ezt a magyar teherautó- és személyautó-sofőrök is, ha szemeteszsákot, konzervdobozt vagy üveget dobnak ki a járművükből az olasz autópályákon vagy bárhol a közutak mentén. Nem számít, hogy az autó halad vagy éppen áll, írta meg a Német Autóklub (ADAC) portálja.
Szemetelés – nincs pardon Olaszországban
A szemetelés miatt kirótt szabálysértési bírság összege forintban több mint 7 millió forint is lehet, ami itthon már egy kis vagyonnak számít, vagyis, mint írták,
- szélsőséges esetekben a bírság elérheti a 18 000 eurót.
- Cigarettacsikkek vagy zsebkendők esetén a bírság elérheti az 1188 eurót, a 470 ezer forintot.
- A külföldiek sem mentesülnek a bírság alól.
A térfigyelő kamerák szeme mindent lát
Ha a szemét természetvédelmi területre vagy más védett területre kerül, a jogosítvány felfüggesztése és börtönbüntetés is szóba kerülhet Olaszországban. Az elkövetőket már nem kell tetten érni a rendőrségnek, mint korábban: a jövőben elegendő lesz, ha a térfigyelő kamerák rögzítik a szabálysértést. Elegendő a rendszámtábla tiszta képe, amelyet önkormányzati, autópálya- vagy magánkamerák rögzítettek.
Szemetelés – mi helyzet itthon?
A gyorsforgalmi utak egy részét üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 2023-ban a 1237 kilométeres hálózatán 2473 tonna hulladékot gyűjtött össze. Ez a 120 kamionnyi mennyiség magában foglalja a pihenőhelyi kukák tartalmát, az út menti illegális lerakatokat és a pályán eldobott szemetet is. De autógumiból is összegyűlt 73,5 tonna és a balesetek után összetakarított lomok mennyisége is meghaladta a 40 tonnát, közölték honlapjukon.
Van, aki az autópályára viszi a szemetét?
Mint kiderült, igen. A MKIF azt kéri az utazóközönségtől, hogy a szelektív kukába valóban csak a kiválogatott szemetet dobják, az otthoni hulladékot pedig ne a pályára hozzák. Ez a környezet károsítása mellett súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek betegségeket terjeszthetnek.
Több ezer tonna szemét évente
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. évente 10-12 ezer tonna illegális hulladékot gyűjt össze az országos közutak mentén. A Föld napja alkalmából szervezett szemétgyűjtési akciójuk során a 19 vármegyei központ, a budapesti székház és 80 mérnökség dolgozói négy nap alatt összesen 115 tonna illegális hulladékot szedtek össze, ami elképesztő mennyiség.
A szemét típusa:
Az autóból kidobott hulladékok közül a leggyakoribbak
- a PET-palackok,
- a fémdobozok,
- a cigarettásdobozok
- és az élelmiszerek csomagolásai.
Azonban nem ritka az sem, hogy a pihenőhelyi kukák mellé, vagy akár az út mentén nagyobb mennyiségű
- háztartási szemetet,
- építési törmeléket,
- bútorokat
- vagy veszélyes hulladékot (pl. gumiabroncsokat) dobnak ki illegálisan.
Magyarországon is járhat börtönnel a szemetelés
Idén májustól szigorodtak a hulladékgazdálkodási szabályok. Már helyszíni bírság is jár az illegális hulladéklerakásért. Az eddigi 500 ezer forint helyett 2 milliárd forint bírságot fizethet az a nagyvállalat, amely nem tartja be a magyarországi környezetvédelmi szabályokat. Természetes személyként akár 50 millió, jogi személyként pedig 500 millió forintos büntetés is járhat a jogellenes hulladékelhelyezésért. Ha valaki 100 kilogrammnál kevesebb hulladékot helyez el szabálytalanul, 20 ezer forintos büntetésre számíthat már a helyszínen, írta meg a Penzcentrum.hu. Aki engedély nélkül vagy tiltott helyen szemetet rak le, vagy illegálisan foglalkozik hulladékkezeléssel, az egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést kaphat.
Az autópályán menet közben szemetelőket rendkívül nehéz utolérni és megbüntetni. A nagy sebesség miatt szinte lehetetlen felismerni, melyik járműből dobta ki valaki a szemetet. Ez azért ne nyugtasson meg senkit, mert Magyarországon is a webkamerák, drónok és térfigyelő kamerák segítenek a beazonosításban,a pihenőhelyeken és a parkolókban is.