Le is tartóztathatják a bűnöst
1 órája
Durva bírság! Akár félmillióba is "kerülhet" egy eldobott csikk
Itáliában mostantól szigorú bírság vár azokra, akik az autóból kidobnak ezt-azt: akár csikket vagy épp szemetet. Akit elkapnak, 18 ezer euró – vagyis hétmillió forint – bírságot is fizethet, írja testvérlapunk, a sonline.hu.
A szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy éppen parkolt. Zsebkendők, műanyag palackok és cigarettacsikkek esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet. Kirívó esetében letartóztatás is történhet.
