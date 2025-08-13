augusztus 13., szerda

Le is tartóztathatják a bűnöst

1 órája

Durva bírság! Akár félmillióba is "kerülhet" egy eldobott csikk

Címkék#autó#Olaszország#erdő#szeméthalmok

Itáliában mostantól szigorú bírság vár azokra, akik az autóból kidobnak ezt-azt: akár csikket vagy épp szemetet. Akit elkapnak, 18 ezer euró – vagyis hétmillió forint – bírságot is fizethet, írja testvérlapunk, a sonline.hu.

Zaol.hu

A szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy éppen parkolt. Zsebkendők, műanyag palackok és cigarettacsikkek esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet. Kirívó esetében letartóztatás is történhet.

Részletek a sonline.hu-n!

 

