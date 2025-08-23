Beköszönt az ősz? Mérsékelt meleg és felhős idő vár szombaton

Szombaton délelőtt felhős lesz az égbolt, de napközben egyre több helyen felszakadozik a felhőzet - írja a köpönyeg.hu. Elszórtan továbbra is előfordulhat egy-egy kisebb zápor. Többfelé élénk lesz az északnyugati, északi szél, emiatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Maximum 22–27 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Front ugyan nem várható, de a fölénk áramló, hűvösebb levegő miatt hidegfronti tünetek jelentkezhetnek frontérzékenyeknél.