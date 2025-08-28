Szarvasvadászat lesz a zalai erdőkben! Itt megtudhatja mikor kell figyelni

Naponta 16 óra és reggel 9 óra közötti időszakban kell számítani a vadászok felbukkanására. A Zalaerdő Zrt. vadászatra jogosultként arra kér mindenkit, hogy mező- és erdőgazdasági munkája, valamint szabadidős tevékenysége során ezt vegye figyelembe! Az erdészek arra kérik a lakosságot különösen figyelmesen közlekedjenek az említett időszakokban és mindig nézzék meg a bekötőutak mentén elhelyezett táblákat, hiszen ott a vadászok rendszeresen jelzik a vadászatot.