Közlemény

2 órája

Szarvasvadászat lesz a zalai erdőkben! Itt megtudhatja mikor kell figyelni

Címkék#szarvasvadászat#vadász#vadászterület#szarvas

A Zalaerdő Zrt. értesíti a lakosságot, hogy szeptember hónapban az üzemi vadászterületein intenzív szarvasvadászatot folytat. Hogy pontosan mikor kell számítani a vadászokra, cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Szarvasvadászat lesz a zalai erdőkben! Itt megtudhatja mikor kell figyelni

Szarvasvadászatra figyelmeztet a Zalaerdő Zrt.

Fotó: Kiss Florentin/Olvasó

Naponta 16 óra és reggel 9 óra közötti időszakban kell számítani a vadászok felbukkanására. A Zalaerdő Zrt. vadászatra jogosultként arra kér mindenkit, hogy mező- és erdőgazdasági munkája, valamint szabadidős tevékenysége során ezt vegye figyelembe! Az erdészek arra kérik a lakosságot különösen figyelmesen közlekedjenek az említett időszakokban és mindig nézzék meg a bekötőutak mentén elhelyezett táblákat, hiszen ott a vadászok rendszeresen jelzik a vadászatot.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
