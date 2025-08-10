33 perce
Jó és nagyon jó ételek, koncertek és buli kifulladásig – Ilyen volt az idei Szapáry-nap (galéria)
Egész nap változatos programok várták az érdeklődőket a zalai faluban szombaton. Szécsiszigeten 19. alkalommal tartották meg a Szapáry-nap programját, ikonikus helyszínen, a helyi Andrássy-Szapáry kastélyban és annak környezetében.
Szapáry-nap Szécsiszigeten - Idén 19 csapat nevezett a főzőversenyre, képen a csapatok képviselői
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A Szapáry-nap Szécsiszigeten a térség egyik legnagyobb rendezvénye, lassan 20 éves hagyományokra tekint vissza. A szervezők idén is színes programokkal készültek: bábelőadás, zenés-táncos fellépők és több sztárvendég is várta a közönséget. A Szapáry-nap legfontosabb eseménye a főzőverseny, melyen idén 19 csapat próbált szerencsét és készített változatos ételeket.
Szapáry-nap: több, mint egy falunap
A délutáni program az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, itt Nagy István, Szécsisziget polgármestere elmondta, nagy öröm számára, hogy minden évben szép számú érdeklődőt fogadhatnak a település legnagyobb rendezvényén. Mint mondta: ma már szinte minden településen rendeznek családi vagy falunapot, de a Szapáry-nap ennél több. Az elmúlt két évtized alatt sikerült ennek az eseménynek hírnevet szerezni. Színessé pedig attól válik, hogy nemcsak a falu lakossága jelenik meg, hanem a környékről és az ország több pontjáról is minél többen vesznek részt a rendezvényen. Nem utolsósorban a történelmi örökség, a kastély és udvara különleges hangulatot ad az eseménynek.
Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy egy ilyen esemény jó alkalom arra, hogy észrevegyük, hogy mennyi minden érték van egy településen, legyenek ezek látható dolgok, vagy akár egy közös történet, hagyomány. A falu igazi ereje mindig abban mutatkozik meg, hogy az ott élők hogyan állnak a településhez, a közösségi élethez.
Szapáry-nap SzécsiszigetenFotók: Korosa Titanilla
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője azzal kezdte ünnepi gondolatait, hogy egy-egy ilyen ünnep a közösség összetartó erejét tudja bizonyítani, azt az erőt, ami ebben a térségben sok településen és itt, Szécsiszigeten is megmutatkozik. Ezen a településen ezzel a programmal egyben hagyományt is őriznek, tisztelegnek a Szapáryak előtt. De - tette hozzá - tisztelegni kell azok előtt is, akik ezt a rendezvényt immár 19 éve életben tartják és évről évre megszervezik időt, energiát nem kímélve.
Székelykáposzta vitte a prímet
Nagyon sok jó és nagyon jó étel készült – foglalta össze a főzőversenyen készített ételek felhozatalát a polgármester az eredményhirdetésen. Idén 19 főzőcsapat mérette meg magát, a szakmai zsűri kóstolt többek között borjúpaprikást, székelykáposztát, de volt házi grillkolbász saját készítésű házi kenyérrel, marhapörkölt, pacalpörkölt, borjúpörkölt sertéscsülökkel és más finomságok is. Az első három helyezettet díjazták és egy különdíjat is kiosztottak. Az első helyezett a Kiss csapat lett Lovásziból, ők székelykáposztát főztek.
A nap további részében éjszakába nyúlóan fellépők és sztárvendégek szórakoztatták a közönséget. Itt volt a Kredenc együttes és Mr. Rick & Dj Fodor, a bálban pedig a Hélium zenélt.