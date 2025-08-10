Jó és nagyon jó ételek, koncertek és buli kifulladásig – Ilyen volt az idei Szapáry-nap (galéria)

A Szapáry-nap Szécsiszigeten a térség egyik legnagyobb rendezvénye, lassan 20 éves hagyományokra tekint vissza. A szervezők idén is színes programokkal készültek: bábelőadás, zenés-táncos fellépők és több sztárvendég is várta a közönséget. A Szapáry-nap legfontosabb eseménye a főzőverseny, melyen idén 19 csapat próbált szerencsét és készített változatos ételeket.

A Szapáry-nap megnyitóján Cseresnyés Péter, Nagy István és Bata Hajnalka

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Szapáry-nap: több, mint egy falunap

A délutáni program az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, itt Nagy István, Szécsisziget polgármestere elmondta, nagy öröm számára, hogy minden évben szép számú érdeklődőt fogadhatnak a település legnagyobb rendezvényén. Mint mondta: ma már szinte minden településen rendeznek családi vagy falunapot, de a Szapáry-nap ennél több. Az elmúlt két évtized alatt sikerült ennek az eseménynek hírnevet szerezni. Színessé pedig attól válik, hogy nemcsak a falu lakossága jelenik meg, hanem a környékről és az ország több pontjáról is minél többen vesznek részt a rendezvényen. Nem utolsósorban a történelmi örökség, a kastély és udvara különleges hangulatot ad az eseménynek.

Bata Hajnalka, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy egy ilyen esemény jó alkalom arra, hogy észrevegyük, hogy mennyi minden érték van egy településen, legyenek ezek látható dolgok, vagy akár egy közös történet, hagyomány. A falu igazi ereje mindig abban mutatkozik meg, hogy az ott élők hogyan állnak a településhez, a közösségi élethez.