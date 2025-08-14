Vihar a belvárosban – Szántó András álláspontja arról, miért hívták vissza a bizottsági tagot

A tegnap megjelent, Dankó-Farkas Veronika sajtótájékoztatójáról tudósító cikkünkkel kapcsolatosan reagált Szántó András keszthelyi önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Sajtónyilatkozatát az alábbiakban közöljük.

Szántó András önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke reagált a bizottsági tag visszahívásával kapcsolatosan

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szántó András sajtónyilatkozata

- Dankó-Farkas Veronikában egy a vállalkozókért és Keszthely város turizmusáért dolgozó vendéglátós szakembert ismertem meg - írta portálunknak küldött nyilatkozatában Szántó András. - Együttműködésünk - a bizottságunk elmúlt kilenc hónapos munkája során - kollegiális volt és lesz a jövőben is a szándékom szerint.

Barna Dániel képviselő úr és bizottsági tag Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból való visszalépése miatt, az önkormányzati törvény értelmében egy külsős szakértő bizottsági tagot is vissza kell hívni. Így a jövőben szándékunk szerint egy humánökológus egyetemi tanár és egy területfejlesztő közgazdász végzettségű nemzetközi pályázati szakember külsős bizottsági tag fogja segíteni a bizottságunkban a három képviselő munkáját.

Félreértésen alapul az a vélelmezés, hogy Dankó-Farkas Veronika a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesületének képviselőjeként lett megválasztva a bizottság külsős tagjának. Egy önkormányzati bizottságban ugyanis semmilyen helye nincs egyéni vagy csoportérdeket képviselni, nekünk az egész város érdekében kell dolgoznunk. Ezért hibás minden olyan következtetés, hogy személyének jogszabályi okból eredő visszahívása az egyesülettel, illetve a belvárosi vállalkozókkal szembeni intézkedés lenne.

Minden érdekvédelmi egyesület munkája fontos, az Önkormányzatnak kötelessége velük együttműködni, ezért Dankó-Farkas Veronikával, mint az egyesület elnök asszonyával megbeszéltük, hogy kezdeményezi a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesülete és az Önkormányzat között egy együttműködési szerződés megkötését, így az Egyesület feltüntetésre kerül majd a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletében a többi együttműködő szervezet között.