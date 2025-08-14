1 órája
Vihar a belvárosban – Szántó András álláspontja arról, miért hívták vissza a bizottsági tagot
A belvárosi vállalkozók helyzetével kapcsolatos vitára reagált a keszthelyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Szántó András önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a bizottsági tag visszahívása jogszabályi kötelezettség, és nem irányul sem személy, sem egyesület ellen.
A tegnap megjelent, Dankó-Farkas Veronika sajtótájékoztatójáról tudósító cikkünkkel kapcsolatosan reagált Szántó András keszthelyi önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Sajtónyilatkozatát az alábbiakban közöljük.
Szántó András sajtónyilatkozata
- Dankó-Farkas Veronikában egy a vállalkozókért és Keszthely város turizmusáért dolgozó vendéglátós szakembert ismertem meg - írta portálunknak küldött nyilatkozatában Szántó András. - Együttműködésünk - a bizottságunk elmúlt kilenc hónapos munkája során - kollegiális volt és lesz a jövőben is a szándékom szerint.
Barna Dániel képviselő úr és bizottsági tag Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból való visszalépése miatt, az önkormányzati törvény értelmében egy külsős szakértő bizottsági tagot is vissza kell hívni. Így a jövőben szándékunk szerint egy humánökológus egyetemi tanár és egy területfejlesztő közgazdász végzettségű nemzetközi pályázati szakember külsős bizottsági tag fogja segíteni a bizottságunkban a három képviselő munkáját.
Félreértésen alapul az a vélelmezés, hogy Dankó-Farkas Veronika a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesületének képviselőjeként lett megválasztva a bizottság külsős tagjának. Egy önkormányzati bizottságban ugyanis semmilyen helye nincs egyéni vagy csoportérdeket képviselni, nekünk az egész város érdekében kell dolgoznunk. Ezért hibás minden olyan következtetés, hogy személyének jogszabályi okból eredő visszahívása az egyesülettel, illetve a belvárosi vállalkozókkal szembeni intézkedés lenne.
Minden érdekvédelmi egyesület munkája fontos, az Önkormányzatnak kötelessége velük együttműködni, ezért Dankó-Farkas Veronikával, mint az egyesület elnök asszonyával megbeszéltük, hogy kezdeményezi a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesülete és az Önkormányzat között egy együttműködési szerződés megkötését, így az Egyesület feltüntetésre kerül majd a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletében a többi együttműködő szervezet között.
Szintén félreértés a cikkben megjelent állítás, miszerint én azt mondtam, "ez már el van döntve". Felkerült a határozattervezet a város honlapjára, és úgy gondolom, hogy a bizottságunk tagjának nem a honlapról, vagy valahonnan mástól kell értesülnie a tervezett döntésről, hanem nekem elnökként kötelességem erről őt személyesen tájékoztatnom. Ezért telefonon kerestem pénteken, majd szombaton kaptam visszahívást. Még egyszer újra keresett telefonon, amikor újra tájékoztattam arról, hogy a képviselőtestület fogja meghozni a bizottságok összetételével kapcsolatos végső döntést.
Elkötelezett vagyok Keszthely Város gazdaságát előremozdítani, vállalkozásait és érdekvédelmi szervezeteit képviselői munkámmal segíteni. Fájlalom, hogy nem tudtuk az egyesület programjaihoz a kért támogatást biztosítani, mint ahogy az is bánt, hogy támogatás hiányában a Keszthelyi Turisztikai Egyesület sem tudja idén megszervezni a Nemzetközi Verklifesztivált.
Mint ahogy az elmúlt hétvégén a Csülökparádé és Kolbászfesztivál megnyitója alkalmából a Keszthelyi Televíziónak adott nyilatkozatomban is hangsúlyoztam, az Önkormányzatnak mind a Balaton parton, mind a belvárosban, szezonban és szezonon kívül is támogatnia kell a vendégeket vonzó rendezvények szervezését.
Részemről továbbra is elkötelezett vagyok abban, hogy képviselői munkámmal segítsem minden keszthelyi vállalkozó, és így a Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesületének munkáját, valamint továbbra is állok rendelkezésre elnök asszony munkájának támogatására is - zárta nyilatkozatát Szántó András önkormányzati képviselő, bizottsági elnök.
