Olcsó vagy drága, tiszta vagy kényelmes? Mutatjuk a zalai város Top szállásait
Akik üzleti úton járnak vagy turistaként kerekednek fel, azok jól tudják, hogy mennyire fontos az élmény. Nagyon nem mindegy, hogy hol hajtjuk fejünket álomra, töltünk el több napot: most a szálláshely-minősítés a téma, méghozzá a Google-értékelések alapján vizsgáltuk a zalai vármegyeszékhely kínálatát.
A vélemények szerint öt csillag jár a Villa Gardennek.
Forrás: Booking.com
Munka után hazamegyünk, s talán nem is gondolunk arra, hogy mennyi vendég érkezik városunkba. A turizmus tekintetében fontos fokmérő a vendégéjszakák száma, s az eltöltött idő milyensége. Most a szálláshely-minősítések kapcsán vettük figyelembe a véleményeket, megnéztük Zalaegerszeg legjobb hoteleit, szállodáit, apartmanjait. A felmérés nem a mi minősítésünk, csupán összegezzük a webes bejegyzéseket. A legjobbak kritériuma összefoglalva talán annyi: kedves kiszolgálás, jó ár-érték arány és természetesen patika tisztaság. No, de lássuk a Google-vélemények listáját, azokat a bizonyos csillagokat.
A szálláshely-minősítés a vendégek, s nem a szakma véleménye
A Google-értékeléseket figyelve (ahol legalább 10 értékelés érkezett) abszolút első 5 csillagos értékeléssel a Villa Garden 23 ezer forint/éjszaka kezdőárral, bár itt hozzászólást nem láttunk. Az Aislamiento, Luxus faház: „Egyszerűen csodálatos! A ház valami megfoghatatlan nyugalmat ad át, amit a pazar környezet még jobban elmélyít. Teljes feltöltődés volt az a pár nap! Biztos ellátogatunk még ide .”
- 4,9 pontot kapott a Bubble Hotel, 23 ezer forint/éjszak kezdőárral. A weboldalon úgy hirdetik magukat, hogy ők Zalaegerszeg legújabb háromcsillagos szállodája, méghozzá a Praktiker mellett. „Inkább hostel, mint hotel. Egyébként fülig vigyoros a hely. Tiszta szobák, kulturált, modern, színes közterületek. A szobák minden igényt kielégítenek. A személyzet egy fő mindenesből áll, vagyis ugyanaz készíti a reggelit, aki becsekkoltat. Ettől függetlenül nagyon kedves volt mindenki, bármelyik műszakban is találkoztunk vele. Maga a helyszín is vicces, mert egy Praktiker parkolójában áll az épület” – írja a vendég.
- 4,8 csillagos pontot kapott a Patak Vendégház (18 ezer forint/éjszaka kezdőár). „Maximálisan meg vagyok elégedve a szállással. Makulátlan tisztaság van, és nehéz hibát találni bármiben! Csendes, nyugodt környéken helyezkedik el, autóval könnyen megközelíthető” – olvasható a hozzászólás.
- 4,8 pontos a Bettli Panzió 22 ezer forint/éjszaka kezdőárral. „Családi kikapcsolódást szerveztünk 7 fővel, az Aqua City közelsége, a reggeli lehetősége (finom és bőséges) és a szabadidős tevékenység eltöltése (bowling, teke, biliárd, ping-pong, nagy udvar tollaslabdazáshoz), légkondicionált szobák, ez mind fontos szempont volt számunkra! Nagyon elégedettek voltunk mindennel, tisztaság, kedves személyzet” – írja a kommentelő.
- 4,8 pontos értékelést kapott a Rézrózsa apartman is a Google-értékelés alapján.
Mint írtuk, a lista nem teljes, ha valaki kimaradt, kérjük, hogy szóljon, s frissítjük a cikket.