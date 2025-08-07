Olcsó vagy drága, tiszta vagy kényelmes? Mutatjuk a zalai város TOP szállásait

Munka után hazamegyünk, s talán nem is gondolunk arra, hogy mennyi vendég érkezik városunkba. A turizmus tekintetében fontos fokmérő a vendégéjszakák száma, s az eltöltött idő milyensége. Most a szálláshely-minősítések kapcsán vettük figyelembe a véleményeket, megnéztük Zalaegerszeg legjobb hoteleit, szállodáit, apartmanjait. A felmérés nem a mi minősítésünk, csupán összegezzük a webes bejegyzéseket. A legjobbak kritériuma összefoglalva talán annyi: kedves kiszolgálás, jó ár-érték arány és természetesen patika tisztaság. No, de lássuk a Google-vélemények listáját, azokat a bizonyos csillagokat.

Szálláshely-minősítés a vendégek véleménye alapján. Az egyik legújabb szállás Zalaegerszegen a Bubble hotel.

Forrás: bubblehotel.hu

A szálláshely-minősítés a vendégek, s nem a szakma véleménye

A Google-értékeléseket figyelve (ahol legalább 10 értékelés érkezett) abszolút első 5 csillagos értékeléssel a Villa Garden 23 ezer forint/éjszaka kezdőárral, bár itt hozzászólást nem láttunk. Az Aislamiento, Luxus faház: „Egyszerűen csodálatos! A ház valami megfoghatatlan nyugalmat ad át, amit a pazar környezet még jobban elmélyít. Teljes feltöltődés volt az a pár nap! Biztos ellátogatunk még ide .”

- 4,9 pontot kapott a Bubble Hotel, 23 ezer forint/éjszak kezdőárral. A weboldalon úgy hirdetik magukat, hogy ők Zalaegerszeg legújabb háromcsillagos szállodája, méghozzá a Praktiker mellett. „Inkább hostel, mint hotel. Egyébként fülig vigyoros a hely. Tiszta szobák, kulturált, modern, színes közterületek. A szobák minden igényt kielégítenek. A személyzet egy fő mindenesből áll, vagyis ugyanaz készíti a reggelit, aki becsekkoltat. Ettől függetlenül nagyon kedves volt mindenki, bármelyik műszakban is találkoztunk vele. Maga a helyszín is vicces, mert egy Praktiker parkolójában áll az épület” – írja a vendég.

- 4,8 csillagos pontot kapott a Patak Vendégház (18 ezer forint/éjszaka kezdőár). „Maximálisan meg vagyok elégedve a szállással. Makulátlan tisztaság van, és nehéz hibát találni bármiben! Csendes, nyugodt környéken helyezkedik el, autóval könnyen megközelíthető” – olvasható a hozzászólás.

- 4,8 pontos a Bettli Panzió 22 ezer forint/éjszaka kezdőárral. „Családi kikapcsolódást szerveztünk 7 fővel, az Aqua City közelsége, a reggeli lehetősége (finom és bőséges) és a szabadidős tevékenység eltöltése (bowling, teke, biliárd, ping-pong, nagy udvar tollaslabdazáshoz), légkondicionált szobák, ez mind fontos szempont volt számunkra! Nagyon elégedettek voltunk mindennel, tisztaság, kedves személyzet” – írja a kommentelő.