Üdültél már falun? Mesés vidéki szállások várnak Zalában – Mutatjuk a top 5-öt!

Utánanéztünk, hol és milyen szálláshelyet kínálnak a Zala vármegyébe érkezőknek a falusi turizmusban. Ezúttal két felnőttnek "kerestünk" szállást. Bizonyára sokaknak lényeges a szálláshely-minősítés, mások a szolgáltatásokra figyelnek, illetve például arra, hogy kutyabarát helyet foglalhatnak-e le. Összeállításunkban az egyik legnagyobb szálláshelyfoglalásokat összegyűjtő portál, a szallas.hu adatbázisára támaszkodtunk.

Egy szálláshely ebédlője Újudvarról

Fotó: szallas.hu

Szálláshely: a falusi turizmust bátran ajánljuk Zalában

Zala falusiturizmus-térképén 13 helyszín közül választhatnak a vendégek. A lista alapján 3 szálláshely érte el a maximális 10 pontos értékelést, bár van köztük egy olyan, ami mindössze egyetlen véleményt kapott. A többieknek sincs okuk a panaszra, hiszen 9,7 és 9,9 pontot kaptak. A lista egyetlen, erős túlzással a "legrosszabbnak" ítélt szállására is 9 pont érkezett. A statisztikából világosan kiderül, hogy érdemes Zalában a falusi turizmust választani, ugyanis mindegyik helyszín kiváló a vendégek véleménye szerint. A falusi turizmus célja az, hogy a látogatók megismerjék a vidéki életet, akár a helyi szokásokat és hagyományokat, valamint élvezhessék a természet szépségeit. S erre a vármegye szolgáltatói tökéletesen alkalmasak.

A falusi turizmus terén nem foghat mellé a Zalába érkező, megannyi lehetőség közül lehet választani

Fotó: Szakony Attila

TOP 5 zalai hely

A szálláshelylistából most a TOP 5-öt vesszük górcső alá, azokat a helyszíneket, amelyekről a vendégek szívesen, akár bővebben is megosztották véleményüket.

Erdőszélen

Az újudvari Hubertus Vadászház 54 értékelés alapján 9,8 ponttal szerepel. A vadászház 2 fő/1 éj időtartamra 24 ezer forintba kerül. Az egyik vendég szerint: "Jól felszerelt, hatalmas ház az erdő közepén, gyönyörű környezetben. Ideális egy kis elvonulásra. A szállásadó kedves, rugalmas, segítőkész. A közelben található Kőszikla szurdokot végigmászni hatalmas élmény."

Az újudvari vadászház méretével is felkelti az érdeklődést

Fotó: szallas.hu

Kutyabarát és jó ár-érték arány

A zalaszentlászlói Faluház panzió 33 értékelésével 9,7 pontot szerzett. A panzió 2 fő/2 éj időtartamra 20 ezer 800 forintot kér a vendégektől. Ebben a hónapban így fogalmazott egy vendég: "Tágas hely, figyelembe vették a kéréseinket, gyönyörű környezet." Áprilisban pedig ez a bejegyezés született: "Kedves ügyintéző. Közel a bolt. Szép vidék."