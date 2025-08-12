32 perce
Üdültél már falun? Mesés vidéki szállások várnak Zalában – Mutatjuk a top 5-öt!
Zala szálláshelyei közül Nagykanizsa és Zalaegerszeg már bemutatkozott. Most a szálláshelyek keresése tekintetében a falusi turizmus felé fordultunk. A kirándulók egy része kifejezetten kedveli ezeket a helyszíneket, hiszen szerintük Zala valódi értékeit itt ismerhetik meg.
Zala vadregényes tájakkal hódít, a szálláshelyek egy része erdőszélen, másikak a szőlőtőkék tövéből hívogatja a vendégeket
Fotó: Szakony Attila
Utánanéztünk, hol és milyen szálláshelyet kínálnak a Zala vármegyébe érkezőknek a falusi turizmusban. Ezúttal két felnőttnek "kerestünk" szállást. Bizonyára sokaknak lényeges a szálláshely-minősítés, mások a szolgáltatásokra figyelnek, illetve például arra, hogy kutyabarát helyet foglalhatnak-e le. Összeállításunkban az egyik legnagyobb szálláshelyfoglalásokat összegyűjtő portál, a szallas.hu adatbázisára támaszkodtunk.
Szálláshely: a falusi turizmust bátran ajánljuk Zalában
Zala falusiturizmus-térképén 13 helyszín közül választhatnak a vendégek. A lista alapján 3 szálláshely érte el a maximális 10 pontos értékelést, bár van köztük egy olyan, ami mindössze egyetlen véleményt kapott. A többieknek sincs okuk a panaszra, hiszen 9,7 és 9,9 pontot kaptak. A lista egyetlen, erős túlzással a "legrosszabbnak" ítélt szállására is 9 pont érkezett. A statisztikából világosan kiderül, hogy érdemes Zalában a falusi turizmust választani, ugyanis mindegyik helyszín kiváló a vendégek véleménye szerint. A falusi turizmus célja az, hogy a látogatók megismerjék a vidéki életet, akár a helyi szokásokat és hagyományokat, valamint élvezhessék a természet szépségeit. S erre a vármegye szolgáltatói tökéletesen alkalmasak.
TOP 5 zalai hely
A szálláshelylistából most a TOP 5-öt vesszük górcső alá, azokat a helyszíneket, amelyekről a vendégek szívesen, akár bővebben is megosztották véleményüket.
Erdőszélen
Az újudvari Hubertus Vadászház 54 értékelés alapján 9,8 ponttal szerepel. A vadászház 2 fő/1 éj időtartamra 24 ezer forintba kerül. Az egyik vendég szerint: "Jól felszerelt, hatalmas ház az erdő közepén, gyönyörű környezetben. Ideális egy kis elvonulásra. A szállásadó kedves, rugalmas, segítőkész. A közelben található Kőszikla szurdokot végigmászni hatalmas élmény."
Kutyabarát és jó ár-érték arány
A zalaszentlászlói Faluház panzió 33 értékelésével 9,7 pontot szerzett. A panzió 2 fő/2 éj időtartamra 20 ezer 800 forintot kér a vendégektől. Ebben a hónapban így fogalmazott egy vendég: "Tágas hely, figyelembe vették a kéréseinket, gyönyörű környezet." Áprilisban pedig ez a bejegyezés született: "Kedves ügyintéző. Közel a bolt. Szép vidék."
Az Őrség kapujában
Salomváron a Göcseji Turista Ház 23 értékeléssel 9,9 pontot szerzett. A szálláshely 2 fő/1 éjre 12 ezer forintba kerül. Egy egyéni utazó arról írt: "A szállásadó, Noémi nagyon kedves, a hely sok általam kedvelt útvonalhoz közel van, biztosan még többször vendégek leszünk itt a kiskutyámmal. (Külön öröm, hogy a kutyust is hozhattam.)" A másik vendég hozzátette: "Jó ár-érték arányú szállás az Őrség kapujában."
Kedves házigazdák
Nemesbükön az AgroPing Korosajt Műhely 12 értékeléssel maximális 10 pontot kapott. A szálláshely 2 fő/1 éj reggelivel együtt 28 ezer 800 forintba kerül. Az egyik elégedett vendég véleménye: "András fantasztikus vendéglátó volt, a szállás pedig nagyon különleges! Körülvett a természet és az állatok, akik egytől egyig nagyon barátságosak voltak! Lelkileg feltöltődve, különleges élményekkel gazdagodva tértünk haza! Jaj, és a reggeli fantasztikus volt András házi sajtjaival gazdagítva!"
Visszatérő vendégek
Vidornyaszőlősön működik az Erika Apartman Öreghegy, amely 9 értékeléssel szintén 10 pontot kapott. Az apartman 2 fő/1 éj tartózkodásért 20 ezer forintot kér. Idén júliusban az egyik vendég így vélekedett: "Nagyon segítőkészek és barátságosak a házigazdák. Természetre és nyugalomra vágyóknak, de aktív természetjáróknak is ajánljuk, számos túracélponttal. Visszatérő vendégek vagyunk, csupa jó tapasztalattal."
