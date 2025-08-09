1 órája
Nyikorgó kilincs, lelakott fürdőszoba, másutt tisztaság, kényelem – Íme Nagykanizsa szállásai
Akár belföldön, akár külföldre utazunk, a szállás kiválasztása mindig kardinális kérdés. Legyen a hely megbízható, tiszta, kényelmes és ár-érték arányban megfelelő. Zalaiként a Zala megyei szállások körében talán kevesebb a tapasztalatunk, ezért utánanéztünk, hogyan alakul a szállásértékelés a Google alapján. Most a nagykanizsai szállások értékelését tekintettük át.
Nagykanizsa szállásaival alapvetően elégedettek a vendégek a szállás értékelés alapján
Fotó: archív/Szakony
A szállásértékelés bár szubjektív, ha az egyéni véleményeket nézzük, ám mégis fontos, hiszen ezzel segíthetünk másoknak választani és a még szálláshelynek is abban, hogy milyen téren igénylik a vendégek a színvonal emelését. Szemügyre vettük a vendégek véleményeit, vagyis a felmérés nem a mi minősítésünk. A feldolgozásban ismét a legnagyobb kereső volt segítségünkre, lássuk a Google-vélemények listáját.
Zala megye a szálláshelyek tekintetében jól ellátott. Nagykanizsa szálláshelyei közül panziók, magánszállások és hotel is kapott a tízes skálán 9 fölötti osztályzatot, de vannak ennél alacsonyabb értékelések is. A szállás Nagykanizsán megfizethető – kiemelkedő, négy-öt csillagos szálláshely nincs a városban. Viszont a közeli Zalakaros kielégíti ezeket az igényeket. Található olcsó szállás Nagykanizsán, derült ki a kutatásból, itt jobbára kiadó szobák jöhetnek szóba.
Az értékelésből az látszik, hogy a vendégek többsége elégedetten távozik a nagykanizsai szállásokról, többen kiemelték a kedvességet és a jó elhelyezkedést dicsérik. De akadnak kritikus vélemények is, illetve az egyéni igények sokszínűsége is fellelhető a válaszok között.
Szállás Nagykanizsa: kényelem, parkolás kipipálva
„Ár-érték arányban nagyon jó szállás. A vendéglátó nagyon kedves és segítőkész volt velünk. A felszereltség is elegendő volt számunkra. Az ágyak kényelmesek. Parkolni az udvarban is és a ház előtt kialakított parkolóban is lehet. Teljesen elégedett voltam. Ne várjon senki ennyi pénzért luxuskörülményeket, de a szállás kényelemes, tiszta, és a vendégnek szíves vendéglátásban lesz része” - írta egy elégedett vendég, akinek nem voltak túlzó elvárásai.
Szállásértékelés: nyikorgó kilincs és egy kósza légy
„Másodszor szálltunk meg itt. Átutazáshoz tökéletes. A szálloda udvarán van ingyenes parkolási lehetőség. Kényelmes az ágy, minden tiszta és rendes. Minden tetszett, csak egy kósza légy zavarta éjszaka pihenésünket. Ez természetesen nem von le a szállás értékéből, erről egyedül a légy tehet”.
Kellene már egy felújítás?
„A szoba mérete megfelelő. Az ágy nagyon kényelmes. A személyzet kedves, mosolygós. A hotelrész szép, ízléses, stílusos, a szobák kellően funkcionálisak. Parkoló tágas, jól használható. Viszont a fürdőszoba erősen felújításra szorul. Kár, hogy elrontja az összképet, mert egy stílusos, szép szállás, szuper étteremmel. De egy kopott, elhasznált fürdőszoba, hullámosra taposott zuhanytálcával, amiben megáll a víz, az eléggé lerontja az egész hangulatát” – írta egy másik helyről egy átutazó vendég.
Mit ér egy szállás meleg víz nélkül?
Mások arra panaszkodtak, hogy nem volt meleg víz, ami azért alap lenne.
„A két szobából, amit rendeltünk, az egyikben nem volt meleg víz (csak langyos) és nem volt megfelelően kitakarítva, az előző lakó ásványvizes palackja az ágy alatt a sok kosz mellett. A különböző fali akasztók lazák, majd leesnek, kevés polc a ruháknak. A reggeli választéka gyenge - viszont a kávé jó és lehetett tojást kérni.”