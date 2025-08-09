Nyikorgó kilincs, lelakott fürdőszoba, másutt tisztaság, kényelem – Íme Nagykanizsa szállásai

A szállásértékelés bár szubjektív, ha az egyéni véleményeket nézzük, ám mégis fontos, hiszen ezzel segíthetünk másoknak választani és a még szálláshelynek is abban, hogy milyen téren igénylik a vendégek a színvonal emelését. Szemügyre vettük a vendégek véleményeit, vagyis a felmérés nem a mi minősítésünk. A feldolgozásban ismét a legnagyobb kereső volt segítségünkre, lássuk a Google-vélemények listáját.

Nagykanizsán több szállás van a központban, a szállásértékelés esetükben is változatos

Forrás: Booking/Hotel Centrál

Zala megye a szálláshelyek tekintetében jól ellátott. Nagykanizsa szálláshelyei közül panziók, magánszállások és hotel is kapott a tízes skálán 9 fölötti osztályzatot, de vannak ennél alacsonyabb értékelések is. A szállás Nagykanizsán megfizethető – kiemelkedő, négy-öt csillagos szálláshely nincs a városban. Viszont a közeli Zalakaros kielégíti ezeket az igényeket. Található olcsó szállás Nagykanizsán, derült ki a kutatásból, itt jobbára kiadó szobák jöhetnek szóba.

Az értékelésből az látszik, hogy a vendégek többsége elégedetten távozik a nagykanizsai szállásokról, többen kiemelték a kedvességet és a jó elhelyezkedést dicsérik. De akadnak kritikus vélemények is, illetve az egyéni igények sokszínűsége is fellelhető a válaszok között.

Szállás Nagykanizsa: kényelem, parkolás kipipálva

„Ár-érték arányban nagyon jó szállás. A vendéglátó nagyon kedves és segítőkész volt velünk. A felszereltség is elegendő volt számunkra. Az ágyak kényelmesek. Parkolni az udvarban is és a ház előtt kialakított parkolóban is lehet. Teljesen elégedett voltam. Ne várjon senki ennyi pénzért luxuskörülményeket, de a szállás kényelemes, tiszta, és a vendégnek szíves vendéglátásban lesz része” - írta egy elégedett vendég, akinek nem voltak túlzó elvárásai.

Szállásértékelés: nyikorgó kilincs és egy kósza légy

„Másodszor szálltunk meg itt. Átutazáshoz tökéletes. A szálloda udvarán van ingyenes parkolási lehetőség. Kényelmes az ágy, minden tiszta és rendes. Minden tetszett, csak egy kósza légy zavarta éjszaka pihenésünket. Ez természetesen nem von le a szállás értékéből, erről egyedül a légy tehet”.

Kellene már egy felújítás?

„A szoba mérete megfelelő. Az ágy nagyon kényelmes. A személyzet kedves, mosolygós. A hotelrész szép, ízléses, stílusos, a szobák kellően funkcionálisak. Parkoló tágas, jól használható. Viszont a fürdőszoba erősen felújításra szorul. Kár, hogy elrontja az összképet, mert egy stílusos, szép szállás, szuper étteremmel. De egy kopott, elhasznált fürdőszoba, hullámosra taposott zuhanytálcával, amiben megáll a víz, az eléggé lerontja az egész hangulatát” – írta egy másik helyről egy átutazó vendég.