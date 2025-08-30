1 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó Zalában – az eső miatt egyre több a baleset (frissítve!)
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen, Galamboknál.
A baleset a sztráda Letenye felé vezető oldalán, a 195-ös kilométerszelvény közelében történt. A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett szakaszon a belső sávot lezárták, tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Frissítés!
Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az M7-esen, Galambok térségében történt balesettel kapcsolatban elmondta: vízfolyáson csúszott meg a személygépkocsi és a szalagkorlátnak ütközött. A járműben hárman utaztak, egyikük sem sérült meg.
Arról is beszámolt, hogy az M7-esen, a 211-es kilométerszelvénynél, a Letenye felé vezető oldalon, a zalaegerszegi felhajtó közelében négy autó koccant össze a követési távolság be nem tartása miatt. Itt sem sérültek a járművekben utazók.
