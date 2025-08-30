Szalagkorlátnak ütközött egy autó Zalában – az eső miatt egyre több a baleset (frissítve!)

A baleset a sztráda Letenye felé vezető oldalán, a 195-ös kilométerszelvény közelében történt. A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett szakaszon a belső sávot lezárták, tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Galamboknál most egy sávon halad a forgalom

Forrás: ZH archívum

Frissítés!

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az M7-esen, Galambok térségében történt balesettel kapcsolatban elmondta: vízfolyáson csúszott meg a személygépkocsi és a szalagkorlátnak ütközött. A járműben hárman utaztak, egyikük sem sérült meg.

Arról is beszámolt, hogy az M7-esen, a 211-es kilométerszelvénynél, a Letenye felé vezető oldalon, a zalaegerszegi felhajtó közelében négy autó koccant össze a követési távolság be nem tartása miatt. Itt sem sérültek a járművekben utazók.