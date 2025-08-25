Szakkör-láz 2025 őszén: bútorból csoda, papírból varázs

2025 őszén új lendületet kap a kézműves alkotás Vonyarcvashegyen: a Művelődési Ház és Könyvtár a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával izgalmas szakkörökbe várja a kreativitás iránt érdeklődőket.

Kreatív szakkörök indulnak Vonyarcvashegyen

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Az idei kínálatban három különleges foglalkozás szerepel: bútorfestés (középhaladó szint), makramé (középhaladó szint) és papírfonás.

Ezek a szakkörök remek lehetőséget kínálnak mindazoknak, akik szeretnének valami újat kipróbálni, elmélyíteni tudásukat, vagy egyszerűen csak élvezni az alkotás örömét.

A részvételhez nem kell komoly felszerelést beszerezni: minden szükséges eszközt a szervezők biztosítanak. A szakkörök minimum öt fő jelentkezésével indulnak, és legalább 20 alkalmon át garantálják a közös alkotás élményét.

Ez nemcsak tanulásról szól – hanem közösségről is. Ha tehát barátaival együtt szívesen töltene el néhány kreatív órát, vagy régóta vonzza a kézműves világ, itt az idő, hogy csatlakozzon!