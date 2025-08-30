augusztus 30., szombat

Tippek a mozgáshoz

45 perce

Suhanjunk együtt! Videón mutatjuk, hogy merre érdemes kerekezni az új úton

Címkék#videó#Zaol videó#kerékpárút#Zalaegerszeg

Kényelmes, jót tesz a tüdőnek, fejleszti az izmot, s még a tájban is gyönyörködhetünk. Ha éppen jó idő van, pattanjunk nyeregbe, s tekerjünk az újonnan kialakított Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárúton, legalábbis egyik részén, akár most hétvégén. Fotóriporter kollégánk egy szemléltető videót készített, a 14 kilométeres szakasz könnyen teljesíthető.

Mozsár Eszter
Suhanjunk együtt! Videón mutatjuk, hogy merre érdemes kerekezni az új úton

Pattanj nyeregbe, hívd a haverodat is!

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az amúgy maratont, félmaratont futó kolléga és párja a belvárosból indult, majd a Rákóczi és Hock János úton haladt Teskánd, Apátfa, Andráshida irányába. Itt érintették a Gébárti-tavat, Neszelét, majd a korábbi bútorgyár mellett érkeztek vissza a belvárosba. Ha pedig valaki édesszájú, akkor Teskándon és Andráshidán akár fagyira is megállhat kerekezés közben, ajánlja fotóriporter kollégánk.

 

 

