Végre! Zenés csobbanással ünneplik, hogy a zalai fürdő összes medencéje használható szombattól

A letenyei strand- és termálfürdő ugyan egy hete, vagyis az elmúlt hét szombatjától már fogad látogatókat, ám eddig csak az élmény- és tanmedence, illetve a pancsoló volt használható. A város önkormányzata azóta valamennyi medencére megkapta a szükséges hatósági engedélyeket, így már nincs akadálya a teljes körű üzemeltetésnek, amit strandnyitó ünnepséggel is szeretnének jelezni. A szombati program délelőtt 10 órakor a strandnyitóval kezdődik, majd 16 órától élőzenés délután várja a fürdeni, kikapcsolódni, pihenni és ünnepelni vágyókat. A megnyitó ünnepséget – amelyen részt vesz Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is – 17.30 órakor tartják. Ezt élőzenés csobbanás követi, amelyhez a zenét Adorján Kristóf biztosítja.

A strandnyitó ünnepség napján már valamennyi medence használható lesz a letenyei strand- és termálfürdőn

Fotó: Gyuricza Ferenc