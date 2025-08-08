augusztus 8., péntek

Strandnyitó ünnepség

1 órája

Végre! Zenés csobbanással ünneplik, hogy a zalai fürdő összes medencéje használható szombattól

Címkék#nyár#strand#strandolás#fürdőzés#strandfürdő

Hosszas előkészítő munkálatok és a sorozatosan felmerülő műszaki hibák elhárítását követően szombattól valamennyi medencéje biztonságosan használható a letenyei strand- és termálfürdőnek – jelentette be Vida László, a dél-zalai kisváros polgármestere. Ennek örömére szombaton strandnyitó ünnepséget szerveznek.

Gyuricza Ferenc

A letenyei strand- és termálfürdő ugyan egy hete, vagyis az elmúlt hét szombatjától már fogad látogatókat, ám eddig csak az élmény- és tanmedence, illetve a pancsoló volt használható. A város önkormányzata azóta valamennyi medencére megkapta a szükséges hatósági engedélyeket, így már nincs akadálya a teljes körű üzemeltetésnek, amit strandnyitó ünnepséggel is szeretnének jelezni. A szombati program délelőtt 10 órakor a strandnyitóval kezdődik, majd 16 órától élőzenés délután várja a fürdeni, kikapcsolódni, pihenni és ünnepelni vágyókat. A megnyitó ünnepséget – amelyen részt vesz Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is – 17.30 órakor tartják. Ezt élőzenés csobbanás követi, amelyhez a zenét Adorján Kristóf biztosítja. 

A strandnyitó ünnepség napján már valamennyi medence használható lesz a letenyei strand- és termálfürdőn
A strandnyitó ünnepség napján már valamennyi medence használható lesz a letenyei strand- és termálfürdőn
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

