Zenés csobbanás

1 órája

Siralmas állapotból varázsolták újjá. Hat év után ismét fogad látogatókat a zalai város strandfürdője (galéria)

Pihenni, fürdeni, felüdülni vágyók sokasága vette birtokába szombaton azt a letenyei létesítményt, amely hat év után, azaz a 2019 nyári szezont követően nyitotta ki újra kapuit. A letenyei strandfürdő ugyan már egy hete látogatható, ám akkor a medencéknek még csak egy részében lehetett megmártózni, szombattól azonban ez a korlátozás már nincs érvényben.

Gyuricza Ferenc
Siralmas állapotból varázsolták újjá. Hat év után ismét fogad látogatókat a zalai város strandfürdője (galéria)

Sokan várták a letenyei strandfürdő újbóli megnyitását

Fotó: Gyuricza Ferenc

Nem túlzás azt állítani, hogy a letenyei lakosok nagyon várták már ezt a pillanatot, hiszen a város strand- és termálfürdőjének újranyitása egy éve folyamatosan részét képezte a közbeszédnek. Ahogy a megnyitó ünnepségen Vida László polgármester fogalmazott: a jelenlegi városvezetésnek választási ígérete volt, hogy a helyi lakosok által közkedvelt strandfürdőt újra megnyissák. Készültek is erre hónapok óta, ám az éveken át zárva tartott állapot miatt a létesítmény állaga annyira leromlott, hogy a felújítás jóval hosszabb időt vett igénybe, mint tervezték. Vida László részletezte is mindezt, mint mondotta: miután az új testület felállt, közösségi munkát szerveztek a strand területének rendbetételére, s ennek során szembesültek azzal, hogy „a medencék széléből facsemeték nőttek ki, a csempék fölfagyva, lepotyogva”. A polgármester hozzátette, a medencékben hat év óta poshadó víz, illetve a medencék alján néhol látható vastag iszapréteg látványa sokuk szemébe csalt könnyeket.

Vida László (középen) és a letenyei képviselő-testületi tagok a strandfürdő szombati megnyitóján
Vida László (középen) és a letenyei képviselő-testületi tagok a strandfürdő szombati megnyitóján 
Fotó: Gyuricza Ferenc

Váratlan műszaki meghibásodások

A strandfürdő újranyitásának előkészületei valójában tavasszal kezdődtek el, s az, hogy ennyi ideig tartottak, több váratlan műszaki meghibásodásnak is következménye. Mostanra azonban minden elkészült, a fürdő és területe valóban rendezett, impozáns és vendégcsalogató, illetve időközben az összes hatósági engedélyt is megkapták az újranyitáshoz, ezt ünnepelték szombaton egy zenés csobbanással.

A városlakók örömmel fogadták a strandfürdő újbóli megnyitását

- Nagyon vártam már ezt a napot, hiszen amikor először megnyitott a strand, akkor is itt voltam, és úgy éreztem, most is itt kell lennem – mondta a város egyik lakója, Bedics László, aki szintén jelen volt a szombati rendezvényen. – Nagy köszönet a városvezetésnek azért, mert fontosnak tartotta ezt az ügyet, és nagyon örülök annak, hogy sikerült is megvalósítaniuk ígéretüket.

Ismét megnyílt a letenyei strandfürdő

Fotók: Gyuricza Ferenc

Bedics László azt is hozzátette: 2019 előtt rendszeres látogatója volt a letenyei strandfürdőnek, éves bérlettel rendelkezett, s úgy tervezi, hogy ezentúl is ide jár pihenni, felüdülni. Mint mondja: több olyan régi ismerősével találkozott, akikkel együtt szoktak hűsölni a medencékben, mindez azt támasztja alá, hogy más városlakók is hasonlóan gondolkodnak, mint ő.

Szép környezet, kellemes vízhőmérséklet, jótékony hatás

- A letenyei strandfürdőnek nagyon kellemes a környezete, nagyon jó a víz hőmérséklete, az összetétel pedig kedvező hatást gyakorol az egészségünkre – folytatta a nyugdíjas férfi. – Nekünk, letenyeieknek az külön előny, hogy helyben van, de a térségből mások is kedvelik. Sokan jártak ide Horvátországból, valamint a környező településekről is, Nagykanizsától egészen Murakeresztúrig. Ha híre megy az újbóli megnyitásának, szerintem hamar visszaszoknak Letenyére a fürdő régi vendégei is.

Több medence várja a fürdőzőket

A letenyei strand- és termálfürdő a Szapáry-kastély ősparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei alatt, az ózondús levegőt árasztó kastélypark mellett található. Az 50 °C-os kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos termálvízre alapozott, naponta 10 és 19 óra között nyitva tartó komplexum több medencét magába foglal: 

  • a 33 méter hosszú, 20 méter széles nagymedence vize 28 °C-os, 
  • a kör alakú, UV-szűrős napvitorlás árnyékolókkal ellátott gyermekmedencét 32, 
  • míg a szintén napvitorlákkal védett ülő- és tanmedencét 34 °C-os vízzel töltötték fel. 

A medencéket a legkorszerűbb eljárással fertőtlenítik, így a víznek nincs bőr- és szemkárosító hatása.

Nagy, tágas szabad tér

A három hektárnyi zöldterületen a medencék mellett kemping, valamint röplabda- és strandfocipálya is található. A tág, nagy szabad tér, a hatalmas zöldfelületek kitűnő alkalmat kínálnak a szórakozásra és a felüdülésre.

Természeti kincsekben bővelkedő vidéke az országnak Zala, amelynek vízbázisa is rendkívül gazdag. Folyók és patakok szabdalják a dombságot, rengeteg gyönyörű tó kínál lehetőséget olyan hobbitevékenységekre, mint a horgászat, de a pihenésre, nyári fürdésre is kiválóan alkalmasak ezek a pazar természeti környezetben megbúvó állóvizek. S persze ott van a földfelszín alatt rejlő kincsünk, a termálvíz is. Nem véletlenül épült ki ennyi strandfürdő Zalában, abban a kánikulában, mint amit a a mögöttünk hagyott hétvégén átéltünk, nincs is kellemesebb időtöltés, mint a vízben, vízparton elütni szabad óráinkat.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
