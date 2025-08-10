Siralmas állapotból varázsolták újjá. Hat év után ismét fogad látogatókat a zalai város strandfürdője (galéria)

Nem túlzás azt állítani, hogy a letenyei lakosok nagyon várták már ezt a pillanatot, hiszen a város strand- és termálfürdőjének újranyitása egy éve folyamatosan részét képezte a közbeszédnek. Ahogy a megnyitó ünnepségen Vida László polgármester fogalmazott: a jelenlegi városvezetésnek választási ígérete volt, hogy a helyi lakosok által közkedvelt strandfürdőt újra megnyissák. Készültek is erre hónapok óta, ám az éveken át zárva tartott állapot miatt a létesítmény állaga annyira leromlott, hogy a felújítás jóval hosszabb időt vett igénybe, mint tervezték. Vida László részletezte is mindezt, mint mondotta: miután az új testület felállt, közösségi munkát szerveztek a strand területének rendbetételére, s ennek során szembesültek azzal, hogy „a medencék széléből facsemeték nőttek ki, a csempék fölfagyva, lepotyogva”. A polgármester hozzátette, a medencékben hat év óta poshadó víz, illetve a medencék alján néhol látható vastag iszapréteg látványa sokuk szemébe csalt könnyeket.

Vida László (középen) és a letenyei képviselő-testületi tagok a strandfürdő szombati megnyitóján

Fotó: Gyuricza Ferenc

Váratlan műszaki meghibásodások

A strandfürdő újranyitásának előkészületei valójában tavasszal kezdődtek el, s az, hogy ennyi ideig tartottak, több váratlan műszaki meghibásodásnak is következménye. Mostanra azonban minden elkészült, a fürdő és területe valóban rendezett, impozáns és vendégcsalogató, illetve időközben az összes hatósági engedélyt is megkapták az újranyitáshoz, ezt ünnepelték szombaton egy zenés csobbanással.

A városlakók örömmel fogadták a strandfürdő újbóli megnyitását

- Nagyon vártam már ezt a napot, hiszen amikor először megnyitott a strand, akkor is itt voltam, és úgy éreztem, most is itt kell lennem – mondta a város egyik lakója, Bedics László, aki szintén jelen volt a szombati rendezvényen. – Nagy köszönet a városvezetésnek azért, mert fontosnak tartotta ezt az ügyet, és nagyon örülök annak, hogy sikerült is megvalósítaniuk ígéretüket.