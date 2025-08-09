Ha erre a strandra készült a hétvégén, gondolja át! Népszerű dunántúli fűrdőhelyet kellett bezáratni

Nem a nyári kikapcsolódásról szólt sokak számára Fadd-Dombori augusztus 8-án: a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján a közkedvelt II-es strandot határozatlan időre bezárták. A döntés oka, hogy komoly egészségügyi kockázatot jelzett a legutóbbi vízminőség-vizsgálat.

Aki strandolni szeretne, annak jó hír, hogy továbbra is nyitva van a Fadd-Dombori I-es strand, ott jelenleg biztonságosnak minősül a fürdőzés.

További részletek a teol.hu oldalán.