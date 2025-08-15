Milyen lehet?
1 órája
Eddig nem látott tűzpiros sportautó a Balatonnál, egy kis csavarral
Dögös, tűzpiros sportautó tűnt fel a Balaton-átúszás balatonboglári céljában. A verdát körüljárva nem is gondolnánk, milyen különlegességgel van dolgunk.
A kínai autógyártó internetes oldalán gyorsan lerántja a leplet az MG Cyberster típusú csodáról. S ez nem más, mint forradalmi formatervezésű, teljesen új, elektromos sportautó, amely ötvözi az ikonikus roadster-örökséget a márka modern dizájnnyelvével. Mint írták: kompromisszumok nélküli erejével és teljesítményével az MG Cyberster újradefiniálja, mit jelent elektromos roadstert vezetni.
