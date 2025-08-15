Eddig nem látott tűzpiros sportautó a Balatonnál, egy kis csavarral

A kínai autógyártó internetes oldalán gyorsan lerántja a leplet az MG Cyberster típusú csodáról. S ez nem más, mint forradalmi formatervezésű, teljesen új, elektromos sportautó, amely ötvözi az ikonikus roadster-örökséget a márka modern dizájnnyelvével. Mint írták: kompromisszumok nélküli erejével és teljesítményével az MG Cyberster újradefiniálja, mit jelent elektromos roadstert vezetni.

Első pillantásra ismeretlen tűzpiros sportautó, de hamar kiderül a turpisság

Fotó: Benedek Bálint