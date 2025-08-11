34 perce
Brutális ütközés a 7-es főúton, sokan megsérültek a balesetben, mentőhelikopter is érkezett (galéria, videó)
Több mentőautó, mentőhelikopter érkezett ahhoz a közlekedési balesethez, amiben sokan megsérültek Galambokon. A karambol részleteiről, s arról, kik sérültek meg, cikkünkben olvashatnak.
Mint arról a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása alapján beszámoltunk: összeütközött két személykocsi a 7-es főút 195-ös kilométerénél, Galambok belterületén, a kereszteződés közelében. A sérültekhez több mentőautó is érkezett.
Sérültek: nagy volt a becsapódás
Az esettel kapcsolatban Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin elmondta: Nagykanizsa felől egy Mitsubishi személygépkocsival közlekedett egy 48 éves pilisborosjenői férfi. Vele szemben érkezett Opel típusú személygépkocsival egy 42 éves zalakomári férfi. A Mitsubishi egyelőre tisztázatlan okok miatt áttért a szembelévő sávba, ahol félfrontálisan az Opelbe csapódott.
Négyen a kórházban
Hozzátette: a Mitsubishiben a sofőr mellett egy 42 éves budapesti nő és egy 13 éves budapesti lány ült, míg az Opelben csak annak vezetője tartózkodott. Az előzetes információk szerint mind a négy embert könnyű sérüléssel szállítottak kórházba. A helyszínelés jelenleg is tart, aki teheti, kerülje el az adott útszakaszt.
Baleset GalambokonFotók: Szakony Attila
