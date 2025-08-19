Lángolt, de nem a tanterem! Tanárok ültek az iskolapadba, a kísérletek jól sikerültek

A Selye János diáklabor projekt zárásáról nemrég írtunk, amiből kiderült, hogy a Zalaegerszegi Tankerületi Központ 86 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósította meg az oktatási fejlesztést. A mostani látogatás célja az volt, hogy bemutassák a diáklabor működését, illetve a tanárok különféle foglalkozásokon saját maguk tapasztalhatták meg a földrajz tantárgy oktatását segítő interaktív terepasztalt, részt vettek egy fizikai kísérleti bemutatón, illetve rövid időre alkalmi diákokká válhattak egy imitált biológia órára, ahol a fénymikroszkopizálás volt a téma.

A Selye János-diáklabor egyik izgalmas eleme az interaktív digitális terepasztal.

Fotó: Stárics Roland/ZMG

A Selye János diáklabor nyitva áll az érdeklődők előtt

Stárics Roland lapunk érdeklődésére elmondta, az élménydús napra 7-12. évfolyamon tanító fizika-, biológia-, kémia- és földrajz szakos tanárok kaptak meghívást. Az egynapos képzésen a pedagógusok információkat kaptak a Zrínyi-gimnázium laborjának infrastrukturális és a módszertani lehetőségeiről. Emellett a természettudományos gondolkodás fejlesztéséről és a diákokat motiváló, tevékeny-központú foglalkozásokat ismerhettek meg. A házigazdák remélik, hogy a somogyi és zalai iskolák máskor is ellátogatnak hozzájuk. A diáklabor szaktantermeit és eszközparkját ugyanis térítésmentesen, előre egyeztetett időpontban használhatják a csoportok. Ezek az alkalmak kiválóan alkalmasak tanórai, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozások megtartására. Előny továbbá, hogy a laborban a fiatalok elsajátíthatják a modern digitális eszközök, mérőműszerek, szenzorok és laborinformatikai rendszerek használatát.