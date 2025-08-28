augusztus 28., csütörtök

Veszély!

1 órája

Ne most moss autót! Saras eső eshet több napig a szaharai por miatt

Címkék#Magyarország#autómosás#szaharai por

Ismét szaharai por érkezik Magyarország fölé, s mivel csapadék is várható, így a következő napokban saras eső eshet. A jó tanács: ne a hétvégén moss kocsit!

Zaol.hu

Egy déli-délnyugati áramlás miatt a magasabb légrétegekben nagy mennyiségű szaharai por érkezik fölénk, s ahogyan az idokep.hu-n olvasható: emiatt újra színessé válhatnak a napkelték és a naplementék. De ez a kisebb gond! Pénteken délután a nyugati tájakra már megérkeznek az első záporok, zivatarok, amelyek kimoshatják a légkörből a port, emiatt saras eső eshet. 

Az ECMWF por-előrejelzése csütörtök késő délutánra
Forrás: Copernicus

A szaharai por szombaton, illetve a keleti országrész fölött még vasárnap is jelen lesz, s a hétvégi csapadékkal keveredve erősen amortizálja majd járműveink külcsínyét. A szakemberek azt ajánlják, a hétvégére tervezett autómosást halasszuk hétfőre, mert akkor már nem lesz jelentősebb eső, és a szaharai por is eltűnik fölölünk. 

 

