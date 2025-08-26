Falunap
35 perce
A jövőt építik ezen a zalai településen
Közösségi ünnepre gyűlt össze a falu népe Salomváron.
Az elmúlt hétvégén rendezték meg a falunapi programot Salomváron, ahol volt közösségi főzés, játékok a kisebbeknek, valamint kulturális műsor, melyben a helyi gyerekek is felléptek.
Az eseményen részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki Kungli József polgármesterrel köszöntötte a rendezvényen megjelenteket. Vigh László az eseményen méltatta a települést s gondos gazdáit, valamint a jól működő helyi általános iskolát, amit tovább is szeretnének fejleszteni, hogy a gyerekek jövője biztosítva legyen. Mint mondta: ahol a gyerekekre építenek, ott a jövőt építik.
