A jövőt építik ezen a zalai településen

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a falunapi programot Salomváron, ahol volt közösségi főzés, játékok a kisebbeknek, valamint kulturális műsor, melyben a helyi gyerekek is felléptek.

Salomvár is megünnepelte a falunapot. Balról Vigh László és Kungli József

Fotó: ZH

Az eseményen részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki Kungli József polgármesterrel köszöntötte a rendezvényen megjelenteket. Vigh László az eseményen méltatta a települést s gondos gazdáit, valamint a jól működő helyi általános iskolát, amit tovább is szeretnének fejleszteni, hogy a gyerekek jövője biztosítva legyen. Mint mondta: ahol a gyerekekre építenek, ott a jövőt építik.