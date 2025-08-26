augusztus 26., kedd

Izsó névnap

17°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap

39 perce

A jövőt építik ezen a zalai településen

Címkék#program#Vigh László#Kungli József#műsor

Közösségi ünnepre gyűlt össze a falu népe Salomváron.

Korosa Titanilla

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a falunapi programot Salomváron, ahol volt közösségi főzés, játékok a kisebbeknek, valamint kulturális műsor, melyben a helyi gyerekek is felléptek. 

Salomvár
Salomvár is megünnepelte a falunapot. Balról Vigh László és Kungli József
Fotó: ZH

Az eseményen részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki Kungli József polgármesterrel köszöntötte a rendezvényen megjelenteket. Vigh László az eseményen méltatta a települést s gondos gazdáit, valamint a jól működő helyi általános iskolát, amit tovább is szeretnének fejleszteni, hogy a gyerekek jövője biztosítva legyen. Mint mondta: ahol a gyerekekre építenek, ott a jövőt építik. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu