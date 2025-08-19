Balatonfenyvesről szállították kórházba a tévés legendát

Nemrég a Balatonban kapott stroke-ot Rózsa György, ám lánya azonnali reakciójának hála életben maradt. A kaposvári kórházban életmentő műtétet hajtottak végre a legendás tévésen – számol be a Sonline.

Rózsa György unokájával fürdőzött Balatonfenyvesen néhány hete, amikor hirtelen stroke érte. A rosszullét életveszélyes helyzetet teremtett, és csak lánya gyors reakciójának köszönheti, hogy túlélte.

