Dráma a Balatonon
56 perce
Balatonfenyvesről szállították kórházba a tévés legendát
Drámába fordult egy ártatlan nyári fürdőzés, amikor rosszul lett Rózsa György a Balaton vizében. A legendás tévés életét lánya lélekjelenléte mentette meg.
Fotó: MTI/Zih Zsolt
Nemrég a Balatonban kapott stroke-ot Rózsa György, ám lánya azonnali reakciójának hála életben maradt. A kaposvári kórházban életmentő műtétet hajtottak végre a legendás tévésen – számol be a Sonline.
Rózsa György unokájával fürdőzött Balatonfenyvesen néhány hete, amikor hirtelen stroke érte. A rosszullét életveszélyes helyzetet teremtett, és csak lánya gyors reakciójának köszönheti, hogy túlélte.
