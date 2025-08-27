Áldozatos harc hőseire emlékeztek, a hűség lett jutalmuk

„104 éve nemzetünk dicső tettei közé tartozik a Rongyos Gárda területmentő harcainak története a Hanságtól Fürstenfeldig. Azoknak a hőstetteknek a sorozata, amit a ránk kényszerített I. világháborús részvétel következményeként a példás helytállás mellett a magyar hazaszeretet számtalan példája is alátámaszt. Elődeink származástól független önkéntes hadba vonulása és hősi haláltól sem félő gondolkodása a trianoni békediktátum időszakában sem veszett ki nemzettudatunkból. A 907-es Pozsonyi csatával kezdődően végig vonult történelmünkön az a törekvés, ami országunk eltörlésére irányult. Szerencsére kialakult a nemzeti lelkületben egy korlátlan ellenállási és cselekvési képesség. Ennek példája az 1921. augusztus 28-ai, Sopront megmentő I. ágfalvai csata és következménye, amire meleg szívvel gondolhatunk, emlékezni kötelességünk. Ebben halt hősi halált elsőként a 13 gyermekes kecskeméti Baracsi László hentes fejlövéssel, a templommal szemben, ahol elhalálozásának helyszínén állították fel az emlékművet.

Büszkén emlékszünk vissza arra, hogy minden társunk feliratos emlékzászlócskával tisztelgett az ünnepségen, az egyesületi nagy zászlóink, a magyar, a székely zászló kifeszítésével nagy elismerést kiváltva a jelenlévőkben. Ezt követően két hét múlva részt vettünkk a Sopronért vívott II. ágfalvai csatában elhunyt 20 éves Péhm Ferenc banktisztviselő soproni dísztemetésén. Ő volt Mindszenty hercegprímás (Péhm József ), Zalaegerszeg 25 éven át szolgáló plébánosának az öccse.

Hálával kell gondolnunk a Rongyos Gárdára, a hőseire, hősi halottaira, akiknek köszönhetően a magyarokkal ellenséges érzületű Antant korábbi határmegállapítását visszavonta. Sopron és 8 község - köztük a Széchenyiek Nagycenkje - lehetőséget kapott a december 14-16 közötti népszavazásra, így visszaadta országunknak ezeket a településeket, amit később további 10 helység is követett. Sopron joggal kapta meg a " Hűség városa " megtisztelő címet. Emlékezni nemzetszerető és nemzetünkért harcoló, áldozatot hozó elődeinkre nem lehetőségünk, hanem mindenkori szent kötelességünk” – zárta írását Paál István.