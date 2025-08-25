Mi lehet a roma közösség egyik legfontosabb feladata a XXI. században?

A Somogyi Magdolna elnök által vezetett letenyei roma nemzetiségi önkormányzat már a tavalyi megválasztásakor célként határozta meg, hogy a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a helyi roma közösség közéletbe történő bevonására, illetve a hagyományok bemutatására. Ebben a kezdeti időszakban erős támaszt jelentett számukra a városban egy éven át szolgáló Orsos Zoltán plébános, a cigány pasztoráció egyik legismertebb hazai képviselője. Az első alkalommal megszervezett roma kulturális nap egyik deklarált célja is az volt, hogy a közösség megmutassa értékeit, emellett a kapcsolatrendszerük erősítését, valamint a helyi roma társadalom összetartásának hangsúlyozását is szolgálta a rendezvény.

A letenyei roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett kulturális nap fellépői közt szerepelt Dögös Sanyi és Dögös Csabi is

Fotó: Gyuricza Ferenc

A letenyei roma nemzetiségi önkormányzat kiemelkedő munkát végez

Ezen célok érdekében többek közt roma ételekkel, gyermekprogramokkal és hagyományőrző bemutatókkal készültek, de szerveztek kerekasztal- beszélgetést is, hogy a roma közösséget érintő legfontosabb kérdéseket megvitassák. A kulturális napon részt vett Kopár Antal, a Zala Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vida László polgármester, Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke, valamint Vajda László, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának tagja is. Cseresnyés Péter köszöntőjében úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban számtalan roma nemzetiségi és kulturális napon vett részt, s ezek közül is kiemelkedett a letenyei rendezvény. Egyrészt a közösség nagysága miatt, másrészt pedig azért, mert a jelenleg regnáló letenyei roma nemzetiségi önkormányzat kiváló munkát végez annak érdekében, hogy a helyi közösség összetartó legyen, s eredményesen tudja ápolni kulturális hagyományait.