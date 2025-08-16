Rapid Extra: Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról + videó

Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon.

„Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.

Véget ért Vlagyimir Putyin és Donald Trump első tárgyalási fordulója

Szerinte azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját.

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába.

"Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.”

A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.

A szakértő kiemelte: Putyin részéről kockázatos és egyben szimbolikus lépés volt, hogy amerikai katonai bázison találkozott Trumppal, sőt az amerikai elnök meghívására beült a „Beast”-be, a hivatalos elnöki autóba.

