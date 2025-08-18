Augusztus 1-től új adatot tüntetnek fel a villany- és gázszámlán – így változik a rezsibox

2025. augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott villamosenergia- és földgázszámlák első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti – ez a számlán található kiemelt információs rész, ahol a legfontosabb adatok szerepelnek.

Augusztus 1-jétől új adattal bővülnek az MVM Next villany- és gázszámlái, megváltozik a rezsibox

Fotó/illusztráció: Havran Zoltán

Mi változott pontosan a rezsiboxban?

A jövőben a rezsiboxban nemcsak a kedvezményes ár és a fogyasztási adatok jelennek meg, hanem egy új információ is: feltüntetik, hogy az adott elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna piaci áron.

Villamos energia esetén ez a lakossági piaci árat jelenti,

Földgáz esetében pedig a versenypiaci költségeket tükröző árat.

Ez az összeg csak tájékoztató jellegű, de jól érzékelteti, mekkora lenne a számla, ha nem lenne érvényben a rezsicsökkentés.

Fontos: a rezsicsökkentés rendszere nem változik

Az új adat megjelenése nem érinti a kedvezményrendszert. A jelenlegi szabályok változatlanul érvényben maradnak:

Lakossági ügyfelek :

Villamos energia: évi 2523 kWh felhasználásig,

Földgáz: évi 63 645 MJ felhasználásig – felhasználási helyenként.

Nem lakossági ügyfelek:

Villamos energia: évi 4606 kWh,

Földgáz: évi 54 810 MJ – felhasználási helyenként.

A kedvezményes mennyiségek a 2025. augusztus 1-jétől induló új kedvezményes évben is ugyanígy érvényesek.

Miért vezették be a változtatást?

Az új szabályozás célja az átláthatóság növelése. A rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít szemléltetni, mekkora állami támogatásban részesülnek az ügyfelek a rezsicsökkentés révén. Másképp fogalmazva: a számlán mostantól mindenki láthatja, mennyit spórol a támogatott árnak köszönhetően. Tehát augusztus 1-től a villany- és gázszámla első oldalán, a rezsiboxban már nemcsak a ténylegesen fizetendő összeget látjuk, hanem azt is, mennyibe került volna az energia a piaci árak szerint. A rezsicsökkentés feltételei és a kedvezményes mennyiségek nem változtak, a módosítás kizárólag az ügyfelek tájékoztatását szolgálja.