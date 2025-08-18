augusztus 18., hétfő

Változás

1 órája

Augusztus 1-től új adatot tüntetnek fel a villany- és gázszámlán – így változik a rezsibox

Címkék#villany#rezsiboxban#gázszámla#MVM Next

Augusztus 1-jétől új adattal bővülnek az MVM Next villany- és gázszámlái. A változás a rezsiboxot érinti, amelyben mostantól az is szerepel, mennyibe került volna a felhasznált energia piaci áron, ha nem lenne rezsicsökkentés.

Mészáros Annarózsa

2025. augusztus 1-jétől módosult az MVM Next által kibocsátott villamosenergia- és földgázszámlák első oldala. A változás az úgynevezett rezsiboxot érinti – ez a számlán található kiemelt információs rész, ahol a legfontosabb adatok szerepelnek.

rezsibox
Augusztus 1-jétől új adattal bővülnek az MVM Next villany- és gázszámlái, megváltozik a rezsibox
Fotó/illusztráció: Havran Zoltán

Mi változott pontosan a rezsiboxban?

A jövőben a rezsiboxban nemcsak a kedvezményes ár és a fogyasztási adatok jelennek meg, hanem egy új információ is: feltüntetik, hogy az adott elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna piaci áron.

  • Villamos energia esetén ez a lakossági piaci árat jelenti,
  • Földgáz esetében pedig a versenypiaci költségeket tükröző árat.

Ez az összeg csak tájékoztató jellegű, de jól érzékelteti, mekkora lenne a számla, ha nem lenne érvényben a rezsicsökkentés.

Fontos: a rezsicsökkentés rendszere nem változik

Az új adat megjelenése nem érinti a kedvezményrendszert. A jelenlegi szabályok változatlanul érvényben maradnak:

  • Lakossági ügyfelek:
    Villamos energia: évi 2523 kWh felhasználásig,
    Földgáz: évi 63 645 MJ felhasználásig – felhasználási helyenként.
  • Nem lakossági ügyfelek:
    Villamos energia: évi 4606 kWh,
    Földgáz: évi 54 810 MJ – felhasználási helyenként.

A kedvezményes mennyiségek a 2025. augusztus 1-jétől induló új kedvezményes évben is ugyanígy érvényesek.

Miért vezették be a változtatást?

Az új szabályozás célja az átláthatóság növelése. A rezsiboxban feltüntetett piaci ár segít szemléltetni, mekkora állami támogatásban részesülnek az ügyfelek a rezsicsökkentés révén. Másképp fogalmazva: a számlán mostantól mindenki láthatja, mennyit spórol a támogatott árnak köszönhetően. Tehát augusztus 1-től a villany- és gázszámla első oldalán, a rezsiboxban már nemcsak a ténylegesen fizetendő összeget látjuk, hanem azt is, mennyibe került volna az energia a piaci árak szerint. A rezsicsökkentés feltételei és a kedvezményes mennyiségek nem változtak, a módosítás kizárólag az ügyfelek tájékoztatását szolgálja.

 

