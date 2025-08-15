Rikító békazöld verda – Balaton-parti csoda, endéká módra...

A balatonboglári szupermarket parkolóban kaptuk lencsevégre ezt a retró verdát, a látványos Trabant 601-es típusú járgányt. A német tulajdonosa igazán kitett magáért, amikor felújította, vagy megbízott valakit azzal, hogy ezt megtegye. Pontosan olyanra sikerült, amivel egykor talán a szülei, vagy nagyszülei jártak Kelet-Németországból a Balaton-partra nyaralni. A rikító békazöld festék mellé ugyancsak retró napfényszűrőt kapott. A tetőcsomagtartóra szerelt gumimatracok és bőröndök is azt mutatják, hogy hosszú időre érkezett a Plattensee mellé, ahogyan a németek nevezik a Balatont.

A retró Trabi üde színfolt a parkolóban

Fotó: Benedek Bálint

Retró: milliókat kérnek a Trabikért

Ha körülnézünk egy kicsit a hasznaltauto.hu portálon, akkor bizony még mindig két oldalon lehet különféle évjáratú és állapotú Trabantokat vásárolni. Vannak egészen ígéretes fogások, és olyanok, melyek kevésbé azok.

Kínálnak például 88 ezer kilométerrel egy kissé "szakadt" 1985-ös Trabit 159 ezer 999 forintért. Valljuk be, ha ez egy hozzáértő felújító kezei közé kerül, némi odafigyeléssel újjászülethet. De érdemes most megkapaszkodni, mert a listában találtunk egy 1990-es évjáratú Trabant 601 S típusú "strandkorlátkék", kitűnő állapotban lévő autót, ami az adatok szerint 33 ezer 600 kilométert futott. Ennek ára pedig – nem tévedés –: 2,7 millió (!) forint.