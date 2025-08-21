A fakivágás is lehet bűntett! Tönkretette a rétisas élőhelyét, bíróság előtt kell felelnie

Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a korlátozás értelmében a rétisas fészkéhez közeli területek egy részén egyáltalán nem, míg egy részükön csak a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel egyeztetett helyen és időben lett volna erdőgazdálkodási és fahasználati tevékenység végezhető. A vádlott azonban a korlátozás ellenére 2024 márciusa és 2024 májusa között – amikor a rétisas még a fészkén kotlott – a kezelésért felelős szervvel történő egyeztetés nélkül fahasználati tevékenységet végzett, azaz több mint 4 hektárnyi területen letakarította az akácos állományt.

A rétisas fokozottan védett állatfaj

Mivel a rétisas fokozottan védett állatfajnak minősül, és a vádlott cselekménye következtében a költés meghiúsult, továbbá a fokozottan védett madár élőhelye jelentősen átalakult, azaz a fészek takartsága és rejtettsége csorbát szenvedett, a 49 éves keszthelyi férfinek természetkárosítás bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.