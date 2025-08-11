Szerinted melyik a legízletesebb rétes? Az egyik dél-zalai településen kiválaszthattad!

Bár a rendezvény a rétesfesztivál nevet viselte, de a gasztronómiai kínálat messze túlmutatott ezen a sokak által kedvelt tésztás ételen, mint ahogy a nap szórakoztató lehetőségei is sokrétűen épültek egymásra. A fókuszba mégiscsak az ünnepélyes megnyitó került, ahol Mihovics István alpolgármester a helyi képviselő-testület döntése alapján a díszpolgári cím adományozásáról szóló plakettet és oklevelet Némethné Novinics Gyöngyi nyugalmazott védőnőnek nyújtotta át, míg a Zala vármegyei horvát nemzetiségi önkormányzat kitüntetését a magyarországi, s azon belül is dél-zalai horvátság érdekében sokrétű tevékenységet végző Blazsetin Bernadett vehette át.

A letenyei horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai, balról Friman Jánosné, Lakatos-Tóth Norbert és Jakopánecz Lajosné a tótszerdahelyi rétesfesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A falu igazi ereje

A megnyitó szónokai is a fentebb említett kettősség jegyében fejtették ki gondolataikat. Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a rétesfesztivál és az ahhoz hasonló programok nemcsak arra alkalmasak, hogy általuk kiszakadjunk a mindennapok taposómalmából, de megmutatja azon szellemi és kulturális értékeket is, amelyekkel a falusi emberek rendelkeznek. Az alelnök szerint egy falu igazi ereje abban mérhető le, hogy lakói mit tesznek a közösség érdekében.

Saját kultúráját ünnepli a horvátság

A térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter a hagyományokat méltatta. Mint mondta: nagyszerű érzés látni, hogy ünneplőbe öltözött a falu, s ezt nemcsak kirakott zászlókkal fejezik ki, hanem azzal is, hogy a gazdák rendbe teszik portáikat, s az azok előtt található közterületeket. Cseresnyés Péter szerint a dél-zalai horvátság a saját kultúráját ünnepli, azt az örökséget, amit eleitől kapott. A nyelvet, a zenét, az irodalmat, de a gasztronómiát is. Példát mutatnak arra, hogy meg akarják tartani, amit megörököltek nagyszüleiktől, szüleiktől, s egyben át is akarják adni saját gyermekeiknek, unokáiknak. A képviselő szerint mi, magyarok, úgy akarunk élni Közép-Európában, ahogy őseink tették, és azt szeretnénk, a jövő generáció tagjai is ezt tegyék.

Hat csapat a rétesfesztiválon

A megnyitó után kulturális bemutatók sora következett, miközben hat csapat tagjai kínálták a különböző ízesítésű réteseket. Mihovics István hírportálunknak elmondta: bár ő nem ért a réteskészítéshez, de arra nagyon is emlékszik, hogy nagyszülei rendszeresen sütöttek ünnepnapokra. A rétes ugyanis ünnepi étel volt, búcsú idején, születésnapokon, karácsonykor és húsvétkor került az asztalra, s persze a lakodalmi ételek sorából sem hiányozhatott.