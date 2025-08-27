Ittasan szenvedett balesetet – piásan rollerezni sem szabad!

A mentők segítettek rajta, de hamarosan rendőrségi eljárással kell számolnia. "Ezek is olyan járművek, melyekkel ittasan közlekedni a törvény tilalmába ütközik" – hívta fel a figyelmet az eset kapcsán a rendőrség. További részletek a sonline.hu oldalon olvashatók.

Egy rolleres balesetben szerzett sérülések is nagyon tudnak fájni...

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

S ez nem egyedi eset, júliusban adtunk hírt arról, hogy benézte a kanyart egy részeg szombathelyi rolleres, és nekicsapódott egy autónak. Ő a balesetben nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A történetet itt olvashatja el.