Ittasan szenvedett balesetet – piásan rollerezni sem szabad!

Ittasan szenvedett balesetet egy rolleres Siófokon. A férfi sokáig mozdulatlan maradt, mivel súlyosan megsérült.

Zaol.hu

A mentők segítettek rajta, de hamarosan rendőrségi eljárással kell számolnia. "Ezek is olyan járművek, melyekkel ittasan közlekedni a törvény tilalmába ütközik" – hívta fel a figyelmet az eset kapcsán a rendőrség. További részletek a sonline.hu oldalon olvashatók. 

Egy rolleres balesetben szerzett sérülések is nagyon tudnak fájni...
Forrás: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

S ez nem egyedi eset, júliusban adtunk hírt arról, hogy benézte a kanyart egy részeg szombathelyi rolleres, és nekicsapódott egy autónak. Ő a balesetben nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A történetet itt olvashatja el. 

 

