Részegen mi visz majd haza?...
20 perce
Ittasan szenvedett balesetet – piásan rollerezni sem szabad!
Ittasan szenvedett balesetet egy rolleres Siófokon. A férfi sokáig mozdulatlan maradt, mivel súlyosan megsérült.
A mentők segítettek rajta, de hamarosan rendőrségi eljárással kell számolnia. "Ezek is olyan járművek, melyekkel ittasan közlekedni a törvény tilalmába ütközik" – hívta fel a figyelmet az eset kapcsán a rendőrség. További részletek a sonline.hu oldalon olvashatók.
S ez nem egyedi eset, júliusban adtunk hírt arról, hogy benézte a kanyart egy részeg szombathelyi rolleres, és nekicsapódott egy autónak. Ő a balesetben nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A történetet itt olvashatja el.
