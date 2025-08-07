Nem indult el egy vonat Zalából, másfél órát kellett várniuk az utasoknak

Az elmúlt napok vasúti közlekedésben tapasztalt nehézségei után csütörtök délután ismét rendkívüli közlekedési helyzetről adott tájékoztatót a GySEV Zrt. Közleményük szerint a Zalaszentivánról 15.07 órakor Vasvárra induló személyvonat műszaki meghibásodás miatt lemondásra került. Az utasok a következő, Zalaszentivánból Vasvárra tartó vonatot tudták igénybe venni, ennek indulási ideje 16.32 óra volt. A motorvonat hiánya miatt szintén nem indult útnak Vasvárról a 16.06 órai személyvonat, így az utasok csak 17.09 órakor tudják a vasi kisvárost elhagyni.