Rendkívüli közlekedési helyzet
1 órája
Nem indult el egy vonat Zalából, másfél órát kellett várniuk az utasoknak
Az elmúlt napok vasúti közlekedésben tapasztalt nehézségei után csütörtök délután ismét rendkívüli közlekedési helyzetről adott tájékoztatót a GySEV Zrt. Közleményük szerint a Zalaszentivánról 15.07 órakor Vasvárra induló személyvonat műszaki meghibásodás miatt lemondásra került. Az utasok a következő, Zalaszentivánból Vasvárra tartó vonatot tudták igénybe venni, ennek indulási ideje 16.32 óra volt. A motorvonat hiánya miatt szintén nem indult útnak Vasvárról a 16.06 órai személyvonat, így az utasok csak 17.09 órakor tudják a vasi kisvárost elhagyni.
Ezt ne hagyja ki!Az utasok türelmét kérik
2025.08.05. 08:02
Rendkívüli vasúti közlekedési helyzet Zalában – közleményt adott ki a GYSEV
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre