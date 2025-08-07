augusztus 7., csütörtök

Rendkívüli közlekedési helyzet

1 órája

Nem indult el egy vonat Zalából, másfél órát kellett várniuk az utasoknak

Gyuricza Ferenc

Az elmúlt napok vasúti közlekedésben tapasztalt nehézségei után csütörtök délután ismét rendkívüli közlekedési helyzetről adott tájékoztatót a GySEV Zrt. Közleményük szerint a Zalaszentivánról 15.07 órakor Vasvárra induló személyvonat műszaki meghibásodás miatt lemondásra került. Az utasok a következő, Zalaszentivánból Vasvárra tartó vonatot tudták igénybe venni, ennek indulási ideje 16.32 óra volt. A motorvonat hiánya miatt szintén nem indult útnak Vasvárról a 16.06 órai személyvonat, így az utasok csak 17.09 órakor tudják a vasi kisvárost elhagyni.

 

 

