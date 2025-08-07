Rendkívüli közlekedési helyzet
35 perce
Nem indult el egy vonat Zalából, másfél órát kellett várniuk az utasoknak
Az elmúlt napok vasúti közlekedésben tapasztalt nehézségei után csütörtök délután ismét rendkívüli közlekedési helyzetről adott tájékoztatót a GySEV Zrt. Közleményük szerint a Zalaszentivánról 15.07 órakor Vasvárra induló személyvonat műszaki meghibásodás miatt lemondásra került. Az utasok a következő, Zalaszentivánból Vasvárra tartó vonatot tudták igénybe venni, ennek indulási ideje 16.32 óra volt. A motorvonat hiánya miatt szintén nem indult útnak Vasvárról a 16.06 órai személyvonat, így az utasok csak 17.09 órakor tudják a vasi kisvárost elhagyni.
Ezt ne hagyja ki!Az utasok türelmét kérik
2025.08.05. 08:02
Rendkívüli vasúti közlekedési helyzet Zalában – közleményt adott ki a GYSEV
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre