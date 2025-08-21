Rendkívüli ülés, rendkívüli döntések Keszthelyen

Augusztus 19-én rendkívüli képviselő-testületi ülés zajlott Keszthelyen, ahol számos, a város jövőjét hosszú távon meghatározó döntés született. A napirend sokszínű volt: rendeletmódosítások, ingatlanügyek, kulturális fejlesztések és személyi kérdések is terítékre kerültek.

Döntések, amelyek formálják a város jövőjét - rendkívüli képviselő-testületi ülés zajlott augusztus 19-én

Fotó: illusztráció / Mészáros Annarózsa

Rendeletmódosítások a rendkívüli képviselő-testületi ülésen: tisztább, rendezettebb városért

A képviselők újraszabályozták a közterületen hagyott gépjárművek elszállításának rendjét – vagyis hamarosan búcsút inthetünk a roncsautóknak. Környezetvédelmi lépésként döntés született az eldobható poharak betiltásáról a városi rendezvényeken, ezzel erősítve Keszthely zöld elköteleződését.

A köztemetési díjak is módosulnak, az új tarifák 2025. október 1-jétől lépnek életbe. Emellett előkészítették a hivatali dolgozók bérének rendezését, elismerve ezzel munkájuk jelentőségét.

Vagyonhasznosítás és fejlesztések

A testület döntött több önkormányzati ingatlan – köztük a Kossuth utca 44., a Nádor utca 11. és a Sopron utca 2. szám alatti épületek – értékesítéséről. A Sopron utcai ingatlan eladásától különösen azt remélik, hogy az elhanyagolt terület végre rendezetté válik. Fontos elvi döntés született a Pető-ház (közismert nevén Goldmark-ház) jövőjéről is: az önkormányzat szándéknyilatkozatot tett annak kulturális központtá alakítására. A HEMO épületének bérleti díját – 14 év után először – emelték, az uszoda felújítására pedig 1,6 millió forintot különítettek el. A Magyar Úszószövetséggel való egyeztetések nyomán új bérlettípusok is várhatók.

Személyi döntések

Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány kuratóriumába Szabó Edit Ritát választották meg.

A köztéri szoborállítások szakmai megalapozottsága érdekében független zsűri kezdi meg munkáját: