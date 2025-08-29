48. alkalommal Zalaegerszegen
Regionális cserenap érem-, bélyeg- és jelvénygyűjtőknek
A Zalaegerszegi Éremgyűjtők és a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör a 48. alkalommal tartja meg regionális cserenapját (Großtauschtag) augusztus 31-én, vasárnap.
A rendezvényre 8 órától 12 óráig kerül sor a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központban, a Landorhegyi út 21. szám alatt. Az eseményre az érem-, papírpénz-, kitüntetés-, jelvény-, bélyeg-, képeslap- és telefonkártya-gyűjtőket várják.
