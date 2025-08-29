augusztus 29., péntek

48. alkalommal Zalaegerszegen

2 órája

Regionális cserenap érem-, bélyeg- és jelvénygyűjtőknek

Címkék#cserenap#képeslap#rendezvény#telefonkártya#jelvény#papírpénz

A Zalaegerszegi Éremgyűjtők és a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör a 48. alkalommal tartja meg regionális cserenapját (Großtauschtag) augusztus 31-én, vasárnap.

Antal Lívia

A rendezvényre 8 órától 12 óráig kerül sor a Keresztury Dezső Általános Művelődési Központban, a Landorhegyi út 21. szám alatt. Az eseményre az érem-, papírpénz-, kitüntetés-, jelvény-, bélyeg-, képeslap- és telefonkártya-gyűjtőket várják.

 

