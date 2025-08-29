augusztus 29., péntek

Fejlesztés

54 perce

Régi álom válik valóra – rendbe teszik a vízvezetéket, így tovább nő a biztonság

Címkék#Nagy Bálint#Dunántúli Regionális Vízmű Zrt#vízvezeték rekonstrukció

Régi kérése teljesül Cserszegtomaj lakóinak. Elkezdődött a Kápolna sor vízvezeték-rekonstrukciója a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. beruházásában – minderről Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán

Zaol.hu
Régi álom válik valóra – rendbe teszik a vízvezetéket, így tovább nő a biztonság

Elkezdődött a munka Cserszegtomajon

Forrás: Facebook / Nagy Bálint

Mint írja, a két ütemben tervezett munka során 1365 folyóméter gerincvezeték kiváltása történik, s 56 bekötés és 7 tűzcsap telepítése valósul meg. A bekötő vezetékekkel együtt összesen 2 kilométer hosszú vezeték újul meg. A tervek szerint a munkálatok első üteme december végéig, a második pedig jövő nyár elejéig elkészül. 

 

