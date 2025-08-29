Fejlesztés
Régi álom válik valóra – rendbe teszik a vízvezetéket, így tovább nő a biztonság
Régi kérése teljesül Cserszegtomaj lakóinak. Elkezdődött a Kápolna sor vízvezeték-rekonstrukciója a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. beruházásában – minderről Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő számolt be közösségi oldalán
Elkezdődött a munka Cserszegtomajon
Forrás: Facebook / Nagy Bálint
Mint írja, a két ütemben tervezett munka során 1365 folyóméter gerincvezeték kiváltása történik, s 56 bekötés és 7 tűzcsap telepítése valósul meg. A bekötő vezetékekkel együtt összesen 2 kilométer hosszú vezeték újul meg. A tervek szerint a munkálatok első üteme december végéig, a második pedig jövő nyár elejéig elkészül.
