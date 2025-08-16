augusztus 16., szombat

Trump–Putyin

1 órája

Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó

Címkék#Fekete Rajmund#Kiszelly Zoltán#Trump#Putyin#Zelenszkij

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Zaol.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.

Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés

 – mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 22-én, Kijevben egyeztetést tartott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával (jobbra) és Andrij Jermakkal, az Elnöki Hivatal vezetőjével (balra) a béketárgyalásokról

További részletek a magyarnemzet.hu oldalon. 

 

 

 

 

 

