1 órája
Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg + videó
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra.
Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés
– mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.
