Közelebb a rák elleni csodaszer, mint gondolná – Zalában is elérhető

Bizonyított tény, hogy bizonyos ételek fogyasztása lassítja a dagantos sejtek áramlását, vagy el is pusztítja azokat. A kutatások szerint a mini kivi az a csodaszer, mely bevethető és hatásos is lehet a rák ellen – írja a sonline.hu. A mini kivi, más néven aktinidia polifenolokban és flavonoidokban gazdag, ezek az anyagok a sejtvédelemhez járulhatnak hozzá, így hosszú távon csökkenthetik a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, ezért bevethetők a rák elleni harcban. Egy kisméretű, sima héjú, zöld színű gyümölcs, amely a közönséges kivihez hasonló ízvilágot képvisel, de méretben jóval kisebb és héjastul is fogyasztható. A mini kivi rendkívül gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban, valamint rostokban, így immunerősítő, gyulladáscsökkentő és emésztésjavító hatása kiemelkedő.

A rák ellen hatásos mini kivi Harcz Endre kertészetében is megtalálható

Fotó: archív/Szakony

A mini kivi lenne a rák ellen a csodaszer?

A mini kivi hasonlóan néz ki, mint a hagyományos kivi. Gyümölcse hosszúkás alakú, zöld színű, édes, aromás ízű. Héja azonban nem molyhos, és sokkal vékonyabb, mint a hagyományos kivié, így hámozatlanul is fogyasztható. A portál által megkérdezett dietetikus így foglalta össze a mini kivi jótékony hatásait:

A mini kivi C-vitamint és antioxidánst tartalmaz, amely fokozza az immunitást és elősegíti a kollagéntermelést, befolyásolva a bőr és az ízületek állapotát.

E-vitamin is van benne, amely védi a sejteket az oxidatív stressztől.

Polifenolokat és flavonoidokat is magában hordoz, amelyek erős antioxidánsok, így gátolhatják a rákos sejtek növekedését.

Rostokat is tartalmaz, amelyek segítik az emésztést és szabályozzák a vércukorszintet.

Kiváló kálium- és magnéziumforrás, ami hozzájárul a normál szív- és idegrendszeri működéshez.

Zalában is elérhető a mini kivi

Az aktinidia őshazája Kelet-Ázsia, főként Kína, Japán és Korea. Az utóbbi években azonban Európában és Észak-Amerikában is egyre elterjedtebb. Zalában, Harcz Endre becsehelyi ültetvényén is megtalálható a mini kivi, és igaz, nem a gyümölcs, de maga a növény megvásárolható.

- A mini kivi kínai egres néven került be Magyarországra – mondta a különleges növényekkel foglalkozó kertészet tulajdonosa. - Ez a kis kopasz kivi nagyon finom gyümölcs, májusban virágzik, augusztus-szeptember-október hónapokban érik. Maga a növény is kisebb, mint a kivi, de ugyanúgy kúszónövény, támrendszerre, vagy akár kerítésre is felfuttatható. Nagyon finom gyümölcs, nem kell permetezni, megvalósítható vele a biotermesztés. Kifejezetten hidegtűrő, -25 °C-ig is bírja a telet, így Magyarországon is megterem, főként napos, védett kertekben. Megterem egy átlagos magyar talajban, a zalai tökéletes, viszont vízigényes.