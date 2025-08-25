Mi kell a prószába, hogy igazán ízletes legyen? A dél-zalai horvátok nemcsak tudják, de meg is mutatták! (galéria)

A községben ugyanis egyszerre ünnepelték a horvát nemzetiséget s kultúráját, a borászokat és szőlőművelőket, valamint a népi gasztronómiát. A horvát nemzetiség hagyományai már a kora délután megkezdett kulturális bemutatók során helyet követeltek maguknak, majd a Prósza- bor- és tamburafesztivál ünnepélyes megnyitóját követően újra a délszláv folklór került a középpontba.

A tótszentmártoni Prósza- bor- és tamburafesztivál megnyitóján dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnöke is köszöntőt mondott

Fotó: Gyuricza Ferenc

Köszöntők a Prósza- bor- és tamburafesztivál megnyitóján

A megnyitón Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője a horvát nemzetiség nagy ünnepeként jellemezte a rendezvényt, amelyen nemcsak egy település lakói, hanem a Dél-Zalában élő horvátok is összefognak a hagyományaik ápolásának, továbbadásának érdekében. Ennek köszönhetően azok a jelenlévők is megismerhették a horvátság népzenéjét, népdalait, táncait, akik nem tartoznak a nemzetiséghez. Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke pedig úgy fogalmazott: a közösségek áldozatos munkájukkal továbbörökítik az utókornak az a nemzeti kincset, amit eleiktől kaptak, ezáltal a folklór nemcsak emlék lesz, hanem élő részévé, élő szövetévé válik a közösségi életnek.

Borászok nemzetközi találkozója

A rendezvény másik fontos elemét a borászok nemzetközi találkozója jelentette. A Tótszentmártoni Borbarát Egyesület számos társegyesület – köztük hazai, szlovéniai és horvátországi borlovagrendek – tagjait látta vendégül, akikkel meg is kóstoltatták a falut övező dombhátak borait. Természetesen a borászok találkozójának is volt ceremóniája, a Da Bibere Zalai Borlovagrend vezetésével vonultak a színpadra a résztvevők, majd dr. Brazsil József elnök-nagymester mondott rövid beszédet, amiben megemlékezett arról, hogy húsz esztendeje van kapcsolata a helyi lakosokkal, akikben kiváló, szerethető embereket ismert meg, s a barátságuknak immár három támasza van, a bor mellé a tambura és a prósza is felzárkózott.

A muravidéki magyarság politikai-érdekvédelmi szervezetének elnöke beszélt néhány napja, az államalapítás ünnepe kapcsán arról, milyen isteni adománynak tartják, hogy 105 évvel a trianoni békediktátum életbe lépése után is hazájuknak tekinthetik őseik szülőföldjét. Valami hasonló gondolkodásmódot érzek minden alkalommal, amikor a dél-zalai horvátok rendezvényeiről készítek tudósítást. Legyen bármilyen jellegű esemény – gasztronómiai, borászati, közigazgatási, egyházi, közösségi vagy egyszerűen csak szórakoztató program –, a horvát nemzeti hagyományokra, az anyanyelvi és kulturális örökségük bemutatására mindig kiemelt figyelmet fordítanak. Vélhetően azért, mert tisztában vannak azok értékeivel, mint ahogy azzal is, hogy a nemzeti identitásuk feladásával ez a maroknyi kis közösség életének egyik fontos jellegzetességét, az egyéniségét, egyediségét veszítené el.

Miből készül a prósza?

A fesztivál látogatói közül nagyon sokan megkóstolták azokat a prószákat is, amiket vagy a helyi civil közösségek tagjai sütöttek, vagy azok az idősebb személyek, akik szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták el ennek a tipikusan zalai tájjellegű ételnek a készítését. A prósza alapanyagát a reszelt krumpli adja, amit aludttejjel keverünk ki. Adunk hozzá egy kevés búzalisztet, illetve ízlés szerint sót, majd adhatunk hozzá fokhagymát, szalonnát, tetszésünk szerint.