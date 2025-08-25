augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány és gasztronómia

2 órája

Mi kell a prószába, hogy igazán ízletes legyen? A dél-zalai horvátok nemcsak tudják, de meg is mutatták! (galéria)

Címkék#horvát nemzetiség#prósza#gasztronómia#hagyomány#borfesztivál

A dél-zalai térség nyár végi programsorozatának egyik legjelentősebb eseménye volt az a szombati rendezvény, amelynek Tótszentmárton adott helyet. A településen immár 18. alkalommal rendezték meg a Prósza- bor- és tamburafesztivált, amely számos lehetőséget kínált a szórakozásra és kikapcsolódásra.

Gyuricza Ferenc
Mi kell a prószába, hogy igazán ízletes legyen? A dél-zalai horvátok nemcsak tudják, de meg is mutatták! (galéria)

A Prósza-, Bor- és Tambura Fesztiválon többféle prószát is kóstolhattak a jelenlévők

Fotó: Gyuricza Ferenc

A községben ugyanis egyszerre ünnepelték a horvát nemzetiséget s kultúráját, a borászokat és szőlőművelőket, valamint a népi gasztronómiát. A horvát nemzetiség hagyományai már a kora délután megkezdett kulturális bemutatók során helyet követeltek maguknak, majd a Prósza- bor- és tamburafesztivál ünnepélyes megnyitóját követően újra a délszláv folklór került a középpontba.

Prósza- bor- és tamburafesztivál
A tótszentmártoni Prósza- bor- és tamburafesztivál megnyitóján dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnöke is köszöntőt mondott
Fotó: Gyuricza Ferenc

Köszöntők a Prósza- bor- és tamburafesztivál megnyitóján

A megnyitón Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője a horvát nemzetiség nagy ünnepeként jellemezte a rendezvényt, amelyen nemcsak egy település lakói, hanem a Dél-Zalában élő horvátok is összefognak a hagyományaik ápolásának, továbbadásának érdekében. Ennek köszönhetően azok a jelenlévők is megismerhették a horvátság népzenéjét, népdalait, táncait, akik nem tartoznak a nemzetiséghez. Bata Hajnalka, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke pedig úgy fogalmazott: a közösségek áldozatos munkájukkal továbbörökítik az utókornak az a nemzeti kincset, amit eleiktől kaptak, ezáltal a folklór nemcsak emlék lesz, hanem élő részévé, élő szövetévé válik a közösségi életnek.

Borászok nemzetközi találkozója

A rendezvény másik fontos elemét a borászok nemzetközi találkozója jelentette.  A Tótszentmártoni Borbarát Egyesület számos társegyesület – köztük hazai, szlovéniai és horvátországi borlovagrendek – tagjait látta vendégül, akikkel meg is kóstoltatták a falut övező dombhátak borait. Természetesen a borászok találkozójának is volt ceremóniája, a Da Bibere Zalai Borlovagrend vezetésével vonultak a színpadra a résztvevők, majd dr. Brazsil József elnök-nagymester mondott rövid beszédet, amiben megemlékezett arról, hogy húsz esztendeje van kapcsolata a helyi lakosokkal, akikben kiváló, szerethető embereket ismert meg, s a barátságuknak immár három támasza van, a bor mellé a tambura és a prósza is felzárkózott.

A muravidéki magyarság politikai-érdekvédelmi szervezetének elnöke beszélt néhány napja, az államalapítás ünnepe kapcsán arról, milyen isteni adománynak tartják, hogy 105 évvel a trianoni békediktátum életbe lépése után is hazájuknak tekinthetik őseik szülőföldjét. Valami hasonló gondolkodásmódot érzek minden alkalommal, amikor a dél-zalai horvátok rendezvényeiről készítek tudósítást. Legyen bármilyen jellegű esemény – gasztronómiai, borászati, közigazgatási, egyházi, közösségi vagy egyszerűen csak szórakoztató program –, a horvát nemzeti hagyományokra, az anyanyelvi és kulturális örökségük bemutatására mindig kiemelt figyelmet fordítanak. Vélhetően azért, mert tisztában vannak azok értékeivel, mint ahogy azzal is, hogy a nemzeti identitásuk feladásával ez a maroknyi kis közösség életének egyik fontos jellegzetességét, az egyéniségét, egyediségét veszítené el.

Miből készül a prósza?

A fesztivál látogatói közül nagyon sokan megkóstolták azokat a prószákat is, amiket vagy a helyi civil közösségek tagjai sütöttek, vagy azok az idősebb személyek, akik szüleiktől,  nagyszüleiktől tanulták el ennek a tipikusan zalai tájjellegű ételnek a készítését. A prósza alapanyagát a reszelt krumpli adja, amit aludttejjel keverünk ki. Adunk hozzá egy kevés búzalisztet, illetve ízlés szerint sót, majd  adhatunk hozzá fokhagymát, szalonnát, tetszésünk szerint.

Prósza-, Bor- és Tambura Fesztivál Tótszentmárton

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu