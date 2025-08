Mindent lerágnak, ha hozzáférnek! Így óvhatod meg a veteményest a pusztító kártevők ellen

A poloska nem csak ősszel támad, nyáron a kiskertekben is szükséges fellépni a poloska ellen - foglalkozott a témával a szon.hu. A nagyobb károkat – Zalában is - július közepétől okozzák ezeka kártevők.

A poloska nyáron komoly gazdasági károkat okozhat

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ezért veszedelmes kártevő a poloska

A poloska fajtáinak egyike a hazákban őshonos bencepoloska, de elszaporodott már az amerikai zöld színű vándorpoloska és az ázsiai barnás márványospoloska, illetve további új beköltöző a nyugati levéllábú poloska. Dénes Miklós Lentiben élő agrármérnök már korábban is több hasznos információt osztott meg portálunkkal arról, hogy védekezzünk a poloska ellen.

- A poloska veszedelmes, úgynevezett polifág kártevő, rengeteg gazdanövénye van, amin megél - kezdte. - Szúró-szívó szájszervvel rendelkezik, ezzel károsítja főként a vékony héjú gyümölcsöket: málnát, szedret, ribizlit, szőlőt, epret, emellett zöldségféléket: paprikát, paradicsomot és különösen a padlizsánt. A poloskák a kertekben nagy gondot tudnak okozni, visszaveszik a növény kondícióját, legyengítik – magyarázta. – A roncsolás miatt a termésnek rossz, kellemetlen íze lesz és másodlagos kórokozók, többnyire penészgombák telepednek meg rajta. Vagyis komoly gazdasági károkat okoznak.

Mit utál a poloska?

Hogy mit utál a poloska? A szakember szerint a kertekben védekezhetünk ellenük izolációs hálóval, de ezt nehéz kialakítani és ezzel öngólt is rúgunk, hiszen a megporzó rovarok se jutnak hozzá a növényekhez. Ültethetünk a kertbe elriasztásukra illatosabb növényeket, mint a bazsalikom, fokhagyma, zsálya. Össze is lehet szedni a poloskákat és mosószeres folyadékba beletenni, viszont mivel a levél fonákján táplálkoznak, ahogy valami a közelükbe ér, már leugranak a földre és elbújnak. A másik probléma ezzel, hogy ha a szomszéd nem szedi össze ezeket, akkor a munkánk hiábavaló, mert visszatelepülnek. A biológiai növényvédők közt a narancsolajat ajánlják poloskák ellen. A poloska ellen permetszer is használható. A kiskerti növényvédő szerek közt a poloska ellen a piretroid és a neonikotinoid hatóanyagúak elérhetők a gazdák számára.