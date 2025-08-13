„Ne az állam finanszírozza az egyházat, hanem legyen az független!” Platthy Iván címzetes egyházügyi államtitkár Zalaegerszegen

Tartalmasan telt a nyári időszak a KÉSZ Zalaegerszegi Csoportja életében. A nyári keresztény-közéleti estek sorát Platthy Iván címzetes egyházügyi államtitkár érdekfeszítő előadása nyitotta, számoltak be lapunknak.

„A hivatalos találkozót megelőzőleg prominens vendégünk két napot töltött városunkban. A rendkívül tájékozott és rengeteg témában jártas, széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkező, az elmúlt évtizedek történelmét szakavatottan ismerő közéleti személyiség dicsérő szavakkal konstatálta Zalaegerszeg jelenlegi látványos fejlődését. Különösképpen a Mindszentyneum impozáns épülete és autentikus kiállításai nyűgözték le. Az összejövetelünket a szép számmal érkezett tagok mellett az előadót régebbről ismerő érdeklődők is megtisztelték. Az est keresztény közösséghez méltóan imával indult, Szalai Attila teskándi plébános, KÉSZ-tagunk vezetésével. Ezt követően Fliszár Károly nyugalmazott főesperes-plébános Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén tartott hálaadó aranymiséje kapcsán tekintett vissza 50 éves papi szolgálatára. Dr. Császár Zoltán tagtársunk, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke ünnepi köszöntőjében közösségünk példaértékű tevékenységét, országos jelentőségét méltatta, valamint kitért korunk égető problémáira és a kereszténydemokrata válaszokra a megtisztulás, erkölcsi felemelkedés jegyében.

Platthy Iván címzetes államtitkár előadásában az egyház és állam viszonyáról is szólt. Forrás: KÉSZ Zalaegerszegi Csoport

Platthy Iván így vélekedik az egyházi tulajdonról és az állammal való kapcsolatról

Platthy Iván Glatz Ferenc művelődési miniszter felkérésére szervezte meg az állam és az egyházak közötti koordinációt. Nevéhez fűződik

az Egyházi Főosztály létrehozása, mely az egyházak és az állam párbeszédét,

illetve a kormányzat egyházpolitikai döntéseinek előkészítését hivatott megvalósítani.

A mai napig aktív közéleti, egyházpolitikai tevékenységet folytat, rendszeresen jelennek meg publikációi, videóinterjúi, nyilatkozatai tv-ben, rádióban. Magával ragadó előadásában beszélt származásáról, a nyolc évszázados múlttal rendelkező felvidéki nemesi családjáról, köztiszteletben álló őseiről. Életfilozófiájaként a mindenkor és mindenkivel történő párbeszédet jelölte meg, fontosnak tartva, hogy minden helyzetben az embert, a személyt nézzük, és az ügyet, a megoldást. Tevékenységének egyik lenyomata az átélt élményeiről, életútja gazdagságáról a „Párbeszéd az Emberért” c. könyve, amelyet maga a szerző mutatott be a jelenlévőknek. Az elhangzott előadás gerincét az állam és az egyházak rendszerváltástól napjainkig tartó kapcsolatrendszere, annak változásai adták. Előadónk kiemelte, milyen fontos, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalása tisztázott legyen, hiszen így egyértelműek a szerepek. A másik kardinális pont az egyházi tulajdon kérdése, valamint az egyházak működésének, finanszírozásának ügye. Platthy Iván hangsúlyozta: „Nem az államnak kellene finanszíroznia az egyházak hitéleti működését, hanem meg kellene teremteni az egyházak mindenkori politikától független gazdálkodásának feltételeit.”